Van Gaal: "Conocí a Mourinho y se retrató"

El entrenador del Bayern Múnich, el holandés Louis Van Gaal, ha recordado que cuando conoció al portugués Jose Mourinho, que trabajó tres años con él en el Barça, éste "se retrató solo". No hubo feeling, al parecer, aunque después ha destacado del actual entrenador del Inter de Milán sus cualidades y su progresión, que nunca aventuró "tan importante". Coincidencias del fútbol y la vida, ambos se encontrarán este sábado en la final de la Champions League en el Bernabéu (desde las 20:45 en La 1, RNE, IPhone y RTVE.es)

"No pensé nunca que Mourinho iba a ser un técnico tan importante. Ahora se cuenta entre los mejores del mundo. Y no hay muchos que digan eso de sí mismos", dijo el preparador holandés, que se mostró muy 'positivo' durante toda la rueda prensa.

El ex del Barça se mostró relajado ante todo los medios que inundaron la sala de prensa. El holandés se metió a todos en el bolsillo con su buen humor. Sin embargo, desveló sin problema la primera vez que coincidió con el luso en el Barcelona.

“Conocí a Mourinho en Barcelona y se retrató. Pudo irse pero quiso quedarse conmigo“

"Le conocí en Barcelona. Se retrató. Trabajamos juntos. Pudo irse pero quiso quedarse conmigo. Era un co-entrenador muy bueno y hacía unos informes fantásticos. De hecho, hice algo que nunca he hecho. Le dejé entrenar, incluso", apuntó Van Gaal, que reconoció que aún mantiene relación con Mourinho por medio de mensajes o por teléfono. "Aunque también con otros".

Van Gaal contó como fue la priemra vez que él y 'Mou' coincidieron cuando vestían de blaugrana. "Tuve una reunión inicial con Jose Luis Núñez y Bobby Robson. Mourinho estaba presente. Yo pensé, en principio, que me iban a ofrecer ser el responsable de la cantera. Pero me ofrecieron el cargo de entrenador. Entonces Mourinho estaba enfadadísimo, furioso. Ya entonces era especial, por eso, en parte, le contraté. Esa es mi filosofía".

Sobre si el técnico luso era el mejor entrenador de su generación, Van Gaal dijo. "Depende de la generación de la que se hable. Si es de la suya, pues sí porque es muy joven. ¿De la mía? Yo no hablo de mí".

Van Gaal prefirió no profundizar. "Yo no puedo decir qué ha aprendido de mí. Quien aprende es el que puede hablar de lo que ha aprendido", dijo. Igual que sobre su presumible fichaje por el Real Madrid. "¿Mourinho en el Real Madrid encaja? No quiero influir sobre su decisión"

“¿Mourinho en el Madrid encaja? No quiero influir“

"No puedo juzgar como es porque no sé cómo entrena. Sólo lo sé globalmente. Y también que ha hecho del Inter un grandísimo equipo. Vivo el presente. Es un contrario formidable. De eso pueden dar fe el Chelsea y el Barcelona. Lo ha demostrado", elogió el técnico holandés.

Sobre las diferencias de ambos equipos dijo: "Pienso que nosotros hemos visto últimamente los partidos contra el Chelsea y el Barcelona, que son de otro nivel. Un entrenador tiene que buscar una manera para ganar y Mourinho la encontró y esto tácticamente es bueno. Pero también tiene que convencer a los jugadores, eso es un arte del entrenador y yo creo que en ese sentido él también es muy bueno", elogió Van Gaal.

“Mi filosofía es siempre atacar“

"Creo que mi filosofía es siempre atacar. Jugar siempre a la expectativa del oponente y creo que Mourinho es más defensivo pero tiene jugadores que pueden decidir un partido. Su forma de juego es una elección. Mi filosofía es siempre para el público. Jugamos nosotros para el público y por eso tenemos que jugar siempre atractivo", subrayó el técnico del Bayern.

Sobre si el francés Frank Ribéry, que se perderá por sanción la final, ya no vestiría más la camiseta del Bayern, Van Gaal respondió. "Es usted muy listo. Pero yo también lo soy".

“Creo que el Chelsea, el Manchester United y el Barcelona son los mejores de Europa. Pero aún así podemos ser campeones de Europa“

"Creo que el Chelsea, el Manchester United y el Barcelona son los mejores de Europa. Pero aún así podemos ser campeones de Europa. También hemos tenido algo de suerte cuando jugamos con el Manchester aunque creo que fue un resultado merecido. Siempre cabe la posibilidad de que un equipo de nivel inferior gane. Este deporte es así", dijo el holandés.

"El Barcelona ha hecho el mejor fútbol en Europa pero los detalles, al final, decidieron el partido. Y cuando el árbitro no hace lo que tiene que hacer tenemos un problema. Creo que, como dije, tenemos que ayudar al árbitro, que no puede verlo todo y aquí la cuota es muy alta y a lo mejor tenemos que cambiar alguna cosa", apuntó Van Gaal.

“Cuando el árbitro no hace su trabajo es un problema“

El entrenador del Bayern reconoció que el crecimiento de su equipo a lo largo del curso fue algo progresivo. Pero que siempre suele ocurrir.

"El equipo desde el día uno intentó entenderme. Eso lo sé y lo dije desde el principio. Es difícil porque yo entreno en mi cerebro. No entreno sólo el cerebro de los jugadores sino también su cuerpo. Y eso lleva su tiempo. Me pasó con el Ajax, seis meses, y también con el Barcelona y el Bayern Múnich. Soy un entrenador de procesos. No sé quién lo dijo. Dijeron que desde el día uno el entendimiento era bueno. Y eso es lo básico. Que haya química", dijo.

"En el estadio del Bernabéu un estadio magnífico y para mí es importante las expectativas y esas son muy buenas. Estoy muy orgulloso de estar aquí como entrenador en esta final", concluyó Van Gaal.