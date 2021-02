El holandés Arjen Robben, jugador del Bayern Múnich que el sábado disputará ante el Inter de Milán la final de la Liga de Campeones en el estadio Santiago Bernabéu (20:45h. La1 y RTVE.es), de donde partió esta temporada a Baviera procedente del Real Madrid, aseguró que "este partido no es para demostrar nada a nadie, es para ganar el título".



"Eso es lo más importante. Si yo hago un partido horrible y ganamos, al final será todo bueno", afirmó en una entrevista a la web de la UEFA, en la que reconoce que esta temporada está entre uno de sus "mejores años".



"Me he sentido bien aquí desde el primer día. Me dieron una gran bienvenida. Me siento muy cómodo en el club y la principal razón es que me he mantenido en forma durante toda la temporada. Por esa razón creo que estoy haciendo una buena campaña", comentó el zurdo tulipán, quien calificó de "gran impacto" el efecto de Louis van Gaal en el Bayern.



Robben considera que el entrenador holandés "tiene su propia forma de trabajar, y los jugadores tienen que adaptarse a él. Tiene mucha energía, energía positiva, y es uno de los pocos entrenadores en el mundo del fútbol que aún mira las individualidades. Por supuesto que quiere hacer mejor al equipo, al final la actuación de todo el equipo es lo que cuenta, pero él también se fija en las individualidades. Quiere hacer mejores a los jugadores, y eso es lo que ha hecho este año. Por eso, a veces lleva su tiempo, porque tiene su propia forma de trabajar y tácticamente es muy fuerte. Como persona, no sólo como entrenador, es magnífico para los jugadores"



Reconoció que adaptarse a Van Gaal, por su "forma un poco holandesa de trabajar", le ha sido más fácil que a otros y que lo más importante es que el técnico les indica a los futbolistas que tomen las decisiones adecuadas en el terreno de juego. El juego es muy rápido hoy en día, y tienes que tomar decisiones muy rápido. Por eso él intenta ayudarnos así: 'tomad una buena decisión, cuando regateéis, cuando paséis'".



Comentó que al portugués Jose Mourinho, al que tuvo como entrenador en el Chelsea inglés, no le ha visto ni ha hablado con él en los últimos tres años y le consideró "genial" y que "también es un gran entrenador".



"Tuve una etapa muy buena con él en el Chelsea. Juntos ganamos todo lo que se podía ganar en Inglaterra, y escribimos juntos la historia al ganar el primer título para el Chelsea en 50 años. Así que sí, sólo tengo experiencias positivas con él, y tengo ganas de verle", señaló Robben, que apuntó que ambos técnicos "son muy fuertes a la hora de preparar al equipo. Mentalmente también son muy fuertes. Pueden crear un equipo ganador. En lo que respecta a sus diferencias, quizá Van Gaal representa un poco más el estilo de jugar al fútbol y Mourinho un poco más la organización defensiva. Por el resto, ambos están entre los mejores entrenadores del mundo".



Respecto a su compatriota y ex compañero en el Real Madrid Wesley Sneijder, afirmó que "crea mucho juego. Es único por el centro, jugando por detrás de los delanteros, y siempre está ahí para empezar el ataque. Creo que todo el juego ofensivo pasa por él, y siempre está ahí para enviar grandes pases. Es un magnífico jugador. Es muy bonito que podamos regresar los dos juntos a Madrid, jugando en diferentes equipos pero en la final. Estoy muy contento por él. Ha hecho una gran temporada".



Respecto a la final, afirmó que no espera a un Inter tan a la defensiva como contra el Barcelona en la vuelta de la semifinal ("aunque por supuesto también tenía un jugador expulsado") y aseguró que tienen que hacer su juego: "No podemos cambiar nuestra táctica. Hemos jugado toda la temporada de la misma forma, y eso es lo que haremos también en la final. Ese día tienes que tener un poco de suerte, pero al menos estar certero en ataque y aprovechar las ocasiones que se tengan".



Robben admitió, por último, que el club germano no esperaba al inicio estar en la final, por cuanto el primer objetivo era la Bundesliga, pero que ahora que se encuentran en este partido "es una oportunidad única" y tienen que "darlo todo ese día, se verá a 22 jugadores dejándose la vida en el campo".