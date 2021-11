Cuando el reloj marcaba las 7.52 de esta mañana, siete horas después de haber abandonado las tiendas del campo 3, la montañera española Edurne Pasaban ha alcanzado la cumbre del Shisha Pangma, culminando así la carrera por subir los 14 montes de más de 8.000 metros del planeta.

La tolosarra desciende ahora, junto al resto de compañeros de expedición de Al Filo de lo imposible y tres alpinistas italianos que la han acompañado a la cumbre, a las tiendas donde podrá descansar. Si todo sale según lo previsto, la idea de la expedición es aprovechar al máximo posible las horas de luz en la montaña e intentar llegar hoy mismo hasta el campo base.

Para tener las mayores posibilidades de éxito en el ataque a cumbre, el equipo decidió subir por la cara norte, por la variante de la ruta normal que abrió el montañero Iñaki Ochoa en 2006. Se trata de un camino un poco más largo y que pasa por debajo de algunos seracs de hielo, pero les llevaba directamente a la cumbre principal y se encontraba menos cargada de nieve que la ruta original.

Las etapas hasta el Campo 1 y el 2 no les supusieron problemas físicos importantes. El paso al Campo 3, el domingo, una marcha ininterrumpida de cinco horas y media, fue un poco más dura puesto que tuvieron que pasar alguna zona delicada sin fijar cuerdas. Edurne Pasabán finalizó esta penúltima etapa con molestias en el cuello. Su ánimo y espíritu de superación ha pasado por encima de las dificultades y les ha permitido pisar la cima del Shisha Pangma a primera hora de esta mañana, siete horas después de abandonar las tiendas del Campo 3.

"Esto supuso un retraso en la hora de salida prevista: en lugar de comenzar el ataque a las 04.00h., fue finalmente a las 06.00h. cuando Edurne, Asier y dos sherpas se partieron en cabeza abriendo huella, seguidos de cerca por Alex, Nacho y otros dos sherpas. Querían marcar el ritmo para no estar sujetos a otros retrasos", relató.

"A la quinta será la vencida"

Es la frase que más ha repetido Edurne en los últimos días, consciente de que en las otras cuatro ocasiones en que ha venido a esta montaña se ha ido sin pisar su cumbre. El Shisha no es de los ochomiles más altos (con 8.027 metros, es el ochomil más bajo) y tampoco es de los más difíciles, pero se le ha atragantado en varias ocasiones a Edurne.

Pero esta vez ha sido la buena. Tras pasar casi tres semanas en el campo base esperando que los fuertes vientos y nevadas les dejaran una oportunidad, la expedición de Al Filo ha logrado hacer cumbre en el primer ataque que han hecho a la montaña. Al pisar la cumbre del Shisha, Edurne no sólo entra en el exclusivo club de los alpinistas que tienen las 14 cumbres más altas del mundo, sino que además figurará para la historia como la primera española que lo consigue.

En cuanto a la pelea por ver quién es la primera mujer que sube los 14 ochomiles, la surcoreana Oh Eun-Sun ganó en principio la carrera al hacer cumbre hace dos semanas en el Annapurna.

Sin embargo, unos días antes de que lo hiciera una de sus cumbres anteriores, el Kangchenjunga, fue catalogada oficialmente como "dudosa" puesto que no se ha podido confirmar que efectivamente Miss Oh hiciera cumbre en esa montaña, con lo que sus 14 ochomiles siguen teniendo esa consideración de "dudosos" para muchos, y mientras la coreana no aclare lo que pasó en el Kangchenjunga, es Edurne la primera mujer en subir, sin ninguna duda sobre sus expediciones, los 14 ochomiles.