Valverde gana la Vuelta a Romandía

El español Alejandro Valverde (Caisse d'Epargne) se proclamó vencedor final de la Vuelta a Romandía (Suiza) después de adjudicarse al esprint la quinta y última etapa, sobre un recorrido de 121,8 kilómetros con salida y llegada en Sion.



Valverde, que empezó la última jornada a un segundo del líder, el australiano Michael Rogers, terminó la prueba con 11 segundos de ventaja sobre el esloveno Simon Spilak y 21 sobre el ruso Denis Menchov.



La etapa y la Vuelta se decidió en los últimos 500 metros, punto en el que el español Igor Antón, integrado en el cuarteto que, por su iniciativa se formó a 13 km. de meta una vez neutralizada la escapada principal, atacó en busca del triunfo de etapa. Valverde salió en su busca y le rebasó sobre la línea de meta.



Spilak y Menchov llegaron en el mismo tiempo, y el portugués Tiago Machado entró 22 segundos después al frente del primer grupo.

"Ha sido una jornada complicada por las condiciones meteorológicas", explicó Valverde, "pero este año me estoy adaptando bien al frío y a la lluvia. Las bonificaciones tenían mucha importancia pero no he querido arriesgar en los esprint, por eso he atacado en la última subida".



En la general final, Valverde aventajó en 11 segundos a Spilak, en 21 a Menchov, en 35 a Rogers y en 42 al ruso Vladimir Karpets.