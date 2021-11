Actualizado a las 12.14h (hora de Madrid). El helicóptero que iba a intentar rescatar al español Tolo Calafat, atrapado a 7.600 metros en el Annapurna, no ha podido acercarse a la zona debido a la intensa niebla. En vista de que el rescate no podrá ser por aire, el sherpa de Tolo, Sonam Sherpa, "está ascendiendo desde el campo 4" hasta donde está el mallorquín "con un saco de dormir, comida, medicamentos y la única botella de oxígeno que han encontrado en el campo 4", según ha informado por teléfono satélite el rumano Horia Colibasanu, desde ese mismo lugar. La idea es que ya que no pueden bajarle de momento, al menos que el malllorquín no tenga que pasar otra noche al raso.

Carlos Pauner, uno de los compañeros de expedición de Tolo, ha contado por teléfono a su gente en el campo base que "todos los montañeros y sherpas que hicieron ayer cumbre en el Annapurna han emprendido el descenso hacia los campos inferiores" menos Juanito, Horia y el propio Pauner, que pretenden "esperar en el campo 4 a ver si mañana el helicótpero puede hacer el rescate. "Si falla, intentaremos subir a por él", explican.

"Ahora mismo Juanito y Carlos se encuentran muy fatigados, con pequeñas congelaciones y pérdida de visión debido a la ventisca de nieve que les pilló anoche bajando al campo 4. En principio esta pérdida de visión es temporal, causada por pequeños derrames, y debería mejorar en las próximas horas, según los médicos del campo base, que están en contacto con Carlos", explica la familia de Pauner.

El rumano Horia, uno de los hombres más experimentados en rescates de altura y quizá el alpinista más fuerte de todos los que en este momento están en las laderas del Annapurna, se ha mostrado en todo momento dispuesto a ayudar a los españoles, y si mañana no llega el helicóptero será él quien intente bajar a Tolo, ayudado por otro español, Jorge Egocheaga -médico además de alpinista-, que intentará subir hoy desde el base hasta el campo 4.

"El equipo coreano -liderado por Miss Oh- está aquí en el campo 4 y están recogiendo sus cosas y se bajan", añade Horia, que no especifica si alguno de los sherpas que colabora con la expedición de Oh Eun-Sun se quedará en el campo 4 para ayudar en el rescate.

10.26h (hora de Madrid). El alpinista rumano Horia Colibasanu ha llamado a sus familiares para explicarles que está en el campo 4 y bien, y que "si el helicóptero no puede llegar a por Tolo, yo subo a por él". Horia, que en su anterior expedición al Annapurna hace dos años vivió en primera persona la muerte de su entonces compañero de expedición, el español Iñaki Ochoa de Olza, explica que la situación de Tolo es bastante complicada. "Podría tener un edema cerebral y sigue a 7.600 metros. Si el helicóptero no puede subir, iremos algunos sherpas y yo mismo y le llevaremos un saco de dormir y oxígeno para recuperarle un poco y tratar de bajarle", explica.

“Horia: Si el helicóptero no puede llegar, yo subo a por él“

En el campo base el español Javier Pérez -compañero de expedición de Tolo, que no pudo hacer cumbre porque se le rompió un crampón durante la subida-, el estadounidense Nick Rice y los médicos españoles Morandeira y Nerín coordinan la operación de rescate, en la que se intenta que colabore el recientemente estrenado equipo de rescate aéreo en el Himalaya.

Desde hace unas semanas operan en la zona dos helicópteros B3 capaces de volar hasta a 7.000 metros de altura propiedad de las empresas AirZermatt y Fishtail Air, especializados en rescates en estas alturas, y que ya se han probado con éxito en el Kyajo Ri -donde recuperaron a 7.000 metros el cuerpo de un danés- y en el Manaslu, de donde sacaron a siete alpinistas surcoreanos hace tres días..

8.45h (hora de Madrid). Dicen del Annapurna que es la montaña más arriesgada de subir, y ayer la Diosa de la Abundancia -como llaman los nepalíes a este monte- lo demostró con creces. A pesar de que 17 personas pisaron el martes su cumbre, el descenso desde la cima hasta las tiendas del campo 4 fue lento, peligroso y muy complicado. Casi todos lo hicieron de noche y sufriendo problemas físicos como congelaciones y síntomas de edemas. Otros, como el español Tolo Calafat, todavía no han conseguido bajar hasta las tiendas, lo que ha provocado que comience una complicada operación de rescate para tratar de bajarle de allí.

Al parecer, Tolo ha tenido que pernoctar en la nieve a unos 7.600 metros de altura,agotado y sin fuerzas para seguir bajando. Su sherpa ha pasado la noche junto a él y con las primeras luces del día ha bajado hasta el campo 4 para pedir ayuda. Todos los montañeros que están ahora en ese campo se han ofrecido a colaborar, aunque muchos de ellos están tan cansados por el esfuerzo del ataque a cumbre que no serán de mucha ayuda mientras no se atenúen sus síntomas de edemas y congelaciones.

Juanito Oiarzábal y Carlos Pauner, compañeros de expedición de Tolo, llegaron junto a Dawa Sherpa en torno a la medianoche (hora local) a las tiendas del campo 4. Allí se encontraron con todos los miembros de la expedición coreana, que también habían llegado muy tarde, y según explican los coreanos Juanito y Pauner pidieron su ayuda, que Miss Oh ofreció inmediatamente.

Pero en mitad de la noche y agotados, la operación de rescate no ha podido comenzar hasta primeras horas de la mañana. Según explica el estadounidense Nick Rice -actualmente en el campo base del Annapurna-, allí esperan en las próximas horas la llegada de un helicóptero B3 que intentará subir botellas de oxígeno y medicamentos hasta lo más arriba posible.

En el campo 4, el rumano Horia -probablemente el alpinista más fuerte de los que están ahora mismo en los campos superiores del Annapurna- los españoles, los coreanos y todos los que están allí han anunciado que de momento no seguirán bajando y tratarán de bajar a Tolo desde los 7.600 metros hasta allí.

Desde el campo base, tanto el escalador coreano Park Yong-Hak como Jorge Egocheaga -que acaba de llegar allí tras hacer cumbre ayer- intentarán subir para ayudar en el rescate de Tolo. En el campo base están los doctores españoles Ramón Morandeira y Maria Antonia Merín, así como numerosas personas que integran la expedición de Miss Oh.