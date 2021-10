Contador: "No tengo miedo al pavés"

El ciclista Alberto Contador, tras reconocer los siete sectores de pavés que incluirá la tercera etapa del Tour de Francia 2010 ha asegurado que "ha sido fundamental conocerlo para testar el material y tener más seguridad. Mis conclusiones han sido buenas y he terminado contento, con buenas sensaciones sobre el comportamiento de la bici en los sectores de pavé, a pesar de que estoy un poco cansado después de Lieja. Me voy con buen sabor de boca".

Contador estuvo acompañado por Óscar Pereiro y Benjamín Noval, así como por el ex profesional Peter van Petegem, que hizo de guía. El ciclista de Pinto afirma que "miedo no, le tengo respeto a la etapa. Será muy complicada, de muchísima tensión por estar delante, pero al final las diferencias no serán tan grandes o incluso no las habrá. Es una etapa importante, pero no me obsesiona.

El ganador del Tour del año pasado cree que "es verdad que esto da espectáculo, pero también puede hacer que por una caída un favorito para la general pueda abandonar la carrera. Personalmente, prefiero que no haya pavés, porque puede desvirtuar la clasificación".

Respecto al trazado, Contador ha dicho que "los últimos 4 tramos son bastante parecidos. Hay alguno con alguna curva que puede ser más complicada si llueve". Sobre la posibilidad de que esta etapa sea decisiva, cree que "sí, pero también en todas las demás por cualquier incidente. En esta hay más riesgo de averías o caídas y está claro que aquí no se va a ganar el Tour, pero sí se puede perder".

Por último, el ciclista madrileño ha manifestado que "no me gusta firmar un resultado antes de correr, pero el objetivo es llegar con el grupo de cabeza y, sobre todo, no sufrir caídas".