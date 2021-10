Personalidades del deporte despiden a Samaranch

La muerte del presidente de honor del Comité Olímpico Internacional (COI), Juan Antonio Samaranch, en Barcelona a los 89 años de edad ha conmocionado al mundo del deporte que ha mostrado su más sincero pésame a través de diferentes declaraciones y comunicados.

Lissavetzky: "Fue un gran innovador"

El secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, aseguró que Juan Antonio Samaranch fue "un gran innovador", "un maestro" para él y con su fallecimiento se "ha perdido el referente deportivo mundial". "Esta noticia por esperada no es menos dolorosa. Sinceremante creo que hemos perdido el referente deportivo mundial. Ayer hablé con su hijo y me dijo que era una situación crítica. Desde la razón puede decir que fue alguien capaz de innovar. No sólo fue un presidente del COI maravilloso, ni la persona que trajo los Juegos a Barcelona sino que fue capaz de crear numerosos organismos adelantándose a su tiempo", afirmó.

Blanco: "Es un día de dolor y luto para España"

El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, lamentó el fallecimiento de Juan Antonio Samaranch, ex presidente del Comité Olímpico Internacional y actual mandatario de Honor de este organismo, y del que recalcó su condición de "español universal" y cuyo legado no se remitió únicamente a traer los Juegos a España. "No hay palabras, es un día de dolor y luto para España", señaló Blanco, calificando a Samaranch como "un español universal". "La auténtica dimensión al deporte, sobre todo a través de sus valores" y elevó su legado a la "máxima categoría". "Logró la integración de los países y consiguió buscar la paz a través del deporte", añadió.

Rogge: "Hizo prosperar los Juegos de la era moderna"

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, se declaró "entristecido" por el fallecimiento en Barcelona del ex presidente de dicho organismo Juan Antonio Samaranch, que, según él, fue el artífice de la modernización del Movimiento Olímpico y que hizo "prosperar los Juegos de la era moderna". "No hay palabras para expresar la pena inmensa que siente la familia olímpica. Estoy profundamente entristecido por la muerte del hombre que ha hecho prosperar los Juegos Olímpicos de la era moderna, que fue para mi una fuente de inspiración y cuyo conocimiento del deporte era verdaderamente excepcional", comentó Jacques Rogge.

El Comité Paralímpico Español "lamenta la enorme pérdida"

El Comité Paralímpico Español lamenta la enorme pérdida que supone para el movimiento olímpico y paralímpico el fallecimiento de Juan Antonio Samaranch. El presidente de honor del Comité Olímpico Internacional (COI) era en la actualidad miembro honorífico de la Asamblea General del Comité Paralímpico Español. Samaranch fue uno de los precursores en España del deporte practicado por las personas con discapacidad, a través de las iniciativas del complejo asistencial Hogares Mundet.

Nadal: "Samaranch era deporte"

El tenista español, medalla de oro en los Juegos de Pekín, calificó al barcelonés como "deporte", a la vez que confirmó su presencia en el funeral de este jueves en la Ciudad Condal. "He recibido la noticia del fallecimiento de Don Juan Antonio Samaranch esta tarde. Me atrevo a decir que es un día triste para el deporte porque Juan Antonio era deporte, una de las figuras más importantes que ha tenido el deporte español y mundial", anunció el número tres del mundo en un comunicado.

Cacho: "Le debo la alegría de haber sido campeón olímpico en España"

El campeón olímpico de 1.500 metros en Barcelona'92, Fermín Cacho, rindió tributo a la memoria de Juan Antonio Samaranch, al afirmar que le debe "la enorme alegría de haber podido ser campeón olímpico en España". "Es una grandísima pérdida y no sólo para España. Todo el mundo olímpico le debe estar tremendamente agradecido por haber traído los Juegos a España en 1992", declaró el ex atleta soriano.

Cristiano Ronaldo: "Lo ha sido todo para el mundo del deporte"

El delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, lamentó profundamente el fallecimiento de Juan Antonio Samaranch, considerando que el dirigente lo ha sido "todo" para el deporte olímpico. "Lo ha sido todo, ha sido una persona muy importante para el mundo del deporte. Es un momento muy complicado para su familia y desde aquí mando un abrazo muy fuerte a sus familiares en este momento delicado", expresó.

Gasol: "Su nombre quedará unido para siempre a la historia del deporte"

"Al despertar en Los Angeles he conocido la triste noticia de la muerte de Juan Antonio Samaranch. Se trata de una gran pérdida para el mundo del deporte. Su nombre quedará unido para siempre a la historia del deporte mundial y del olimpismo en particular", confesó Pau Gasol en declaraciones a su web oficial. Gasol subrayó que la de Samaranch fue "una figura emblemática para España". "Seguramente debemos agradecer gran parte del impulso de nuestro deporte y en particular de la consecución y el éxito de los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona", reconoció el internacional español.

Joan Llaneras: "Es una gran pérdida para el mundo del deporte"

El ex ciclista mallorquín Joan Llaneras, el deportista español más laureado de unos Juegos Olímpicos con 4 metales, dos de ellos oros, ha declarado que la muerte del presidente de honor del Comité Olímpico Internacional (CIO), Juan Antonio Samaranch, "es una gran pérdida para el mundo del deporte". Llaneras ha destacado la "gran calidad humana y cercanía" con los deportistas de Saramanch, con el que coincidió en varios actos celebrados en competiciones olímpicas.

Comaneci: "Puso las nases de los Juegos Olímpicos modernos"

La gimnasta rumana Nadia Comaneci, multimedallista en los Juegos Olímpicos de 1976 y primera gimnasta en conseguir un 10 en la historia de este deporte, ha lamentado la muerte de Samaranch. "Es una gran pérdida para el deporte y el espíritu olímpico. Perdemos un hombre de valor innegable. Samaranch será reconocido como el hombre que puso las bases de los Juegos Olímpicos modernos".

Villar destaca su proyección internacional

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Angel María Villar, y su Junta Directiva enviaron sus "más sinceras condolencias a los familiares y amigos de Juan Antonio Samaranch, "máxima expresión del deporte universal", fallecido en Barcelona. "Samaranch fue el directivo con mayor proyección internacional del deporte español de todos los tiempos y transformó los Juegos Olímpicos en la mayor competición del deporte en el mundo entero", señala la RFEF en un comunicado

Platini: "La familia del deporte ha perdido un gran líder"

El presidente de la UEFA, Michel Platini, expresó su tristeza por el fallecimiento de Juan Antonio Samaranch, valorando su impresionante labor realizada en favor del Olimpismo. "Me ha entristecido la noticia de su muerte, era un magnífico amigo del fútbol. Toda la familia del deporte ha perdido un gran líder que llevó al Movimiento Olímpico a la era moderna", señaló. "En nombre de la UEFA y la familia del fútbol europeo, enviamos al COI y a su familia nuestra sinceras condolencias", añadió, en una nota publicada en el web del máximo organismo del fútbol europeo.

Coghen: "Deja un gran vacío"

La ex consejera delegada de Madrid 2016, Mercedes Coghen, expresó su "profunda tristeza" por la perdida de Juan Antonio Samaranch, que falleció esta mañana en una clínica en Barcelona, a los 89 años de edad como consecuencia de una parada cardiorespiratoria. "Ahora mismo siento una gran tristeza. Llevaba dos días resistiéndome a creer esto y confiando en su fortaleza, tanto física como mental, pero finalmente no ha podido ser", declaró Coghen, que logró el oro olímpico en la modalidad de hockey hierba en los Juegos de Barcelona'92.

Mayoral: "Se quedó con la espinita de que Madrid no tuviera Juegos"

Feliciano Mayoral, ex secretario general del Comité Olímpico Español y de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ACNO), ha dicho tras conocer la muerte de Juan Antonio Samaranch que, "pese a todo lo que hizo durante su vida, le quedó la espinita de no haber visto unos Juegos Olímpicos en Madrid".