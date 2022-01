Luca Cordero di Montezemolo, presidente de la firma italiana Ferrari, ha afirmado que haría "de todo" para que Valentino Rossi, nueve veces campeón mundial de motociclismo, pudiese ganar también un campeonato de la Fórmula Uno con un vehículo de su escudería.



"Haría de todo porque Valentino pudiese ganar también en la Fórmula Uno con un Ferrari, cuando haya ganado este mundial en MotoGP", dijo Cordero di Montezemolo, según informa la página web de la firma del "Cavallino Rampante".



El presidente de Ferrari realizó dichas declaraciones durante un congreso desarrollado en Florencia, al serle preguntado sobre la hipótesis de que las "grandes" escuderías pudiesen dotar a las "pequeñas" de un tercer monoplaza en el mundial de Fórmula Uno.



"Entretanto, esperemos que nosotros volvamos pronto al triunfo. El pasado domingo (Gran Premio de China) creía que podía ser la ocasión perfecta. He visto muy bien a (Fernando) Alonso en las primeras cinco curvas, pero había arrancado antes de tiempo", opinó.



Cordero di Montezemolo, asimismo, ha afirmado que "no existe litigio" alguno entre sus pilotos Alonso y Felipe Massa, tras el adelantamiento que realizó el español al brasileño cuando ambos entraban a la zona de boxes para realizar un cambio de neumáticos. "Saben bien lo que deben hacer y lo seguirán realizando, porque saben que corren para Ferrari y no para sí mismos", apuntó Cordero di Montezemolo.