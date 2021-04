Javier Fernández termina el 14º en su debut olímpico

Con sólo 18 años y un gran futuro por delante, el patinador madrileño Javier Fernández ha terminado en 14º posición su primera participación en unos Juegos Olímpicos de Invierno. "Estoy muy contento. El programa largo no me ha salido todo lo limpio que debería, he cometido algunos fallitos, pero no me puedo quejar. Son mis primeros Juegos y voy a acabar entre los 15 mejores", decía a RTVE.es nada más salir del hielo. Por detrás de él han quedado un campeón del mundo como Brian Joubert, o bronces europeos como Samuel Contesti o Kevin van der Perren.

Javi, que en su programa libre da vida al Jack Sparrow de Piratas del Caribe, fue el primer patinador de la noche que arrancó los aplausos de los espectadores del Pacific Coliseum con sus series de pasos y sus piruetas. El español empezó el programa con un cuádruple que no fue limpio, y terminó poniendo primero una mano y luego una rodilla en el suelo, pero luego fue creciéndose en el resto del programa.

"La verdad es que salí al hielo muy nervioso, porque en el calentamiento previo me había salido todo fatal, me caí intentando hacer el cuádruple, y eso me puso muy nervioso", explicó. Fernández, el primer patinador español que va a unos Juegos desde Darío Fernández, supo sobreponerse a la caída del inicio y bordó las series de pasos y las piruetas, y el resto de saltos fueron casi perfectos, a excepción de un triple flip que finalmente se quedó en sencillo.

"He disfrutado cada momento de estos Juegos. Estoy muy contento con lo que he hecho, porque son mis primeros, y mi objetivo era estar en la final, que es lo que he hecho", dijo. Sus Juegos, a buen seguro, serán los de Sochi 2014, a los que llegará una generación de patinadores que ya empiezan a brillar ahora, como el propio Fernández, el kazajo Dennis Tan o el japonés Takahiko Kozuka. "Ahora quiero concentrarme en el Mundial, que se celebra en marzo en Turín, así que no puedo descansar, pero seguiré trabajando para darlo todo en la pista", aseguró.

Puede irse contento con su paso por los Juegos, que el mismo define como "una experiencia inolvidable". El 'pirata' Javi obtuvo la décima mejor nota del programa libre. Ahora le toca irse a conquistar otros mares.