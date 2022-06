El estadounidense Lysacek se lleva un oro inesperado

Horas antes de que comenzara la final de patinaje artístico masculina en Vancouver las quinielas sólo servían para calcular el segundo y el tercer escalón del podio, que se presumían discutidos. El oro, decían todos, estaba cantado: para Yevgueni Plushenko, actual campeón olímpico, vigente campeón europeo y que terminó el programa corto en primera posición. Pero la noche terminó con victoria inesperada: la del estadounidense Evan Lysacek, que lloraba como un niño pequeño al ver las notas de su rival y saberse campeón olímpico.

Plushenko, el rey de los cuádruples, tuvo que conformarse con la plata mientras que el japonés Daisuke Takahashi se llevó el bronce. A apenas unas décimas de él terminó el suizo Stephane Lambiel, que pese a levantar al público de sus asientos con su programa libre de la Traviata y ser el único que hizo dos cuádruples en la final, sólo pudo terminar cuarto.

La noche fue redonda también para el español Javier Fernández, el 'pirata del Caribe', que consiguió remontar dos puestos en el programa libre y terminó su primera participación en unos Juegos Olímpicos en 16º posición.

Primero lo hizo Lysacek. El estadounidense de 24 años, vigente campaón del mundo, hizo un programa casi perfecto. "Llevaba esperando hace run programa como éste, limpio y en el momento y lugar adecuados, todo el año. Estaba tan contento de cómo me iban saliendo los saltos que tuve que reprimir las ganas de levantar el dedo al caer de cada uno (de los saltos)", decía nada más terminar, antes de saber las notas del resto de sus competidores. De hecho, no pudo reprimirse del todo. En la última pirueta aún estaba dando los últimos giros cuando sus brazos se escapaban hacia lo más alto del techo del pabellón. Sabía que había hecho un gran ejercicio y que iba a estar luchando por subir a lo más alto del podio.

El bronce, para Japón

Y si el oro estuvo disputado, el tercer cajón del podio fue una lucha de titanes a tres. Los aspirantes eran el japonés Daisuke Takahashi, el suizo Stephane Lambiel y el estadounidense Johnny Weir, y en este orden finalmente terminaron, aunque separados por menos de cinco puntos entre todos.

De los tres, el primero en competir fue el suizo, que no estuvo del todo fino en sus saltos aunque fue capaz de completar -el único de la noche que lo hzo- dos cuádruples. "Gasté tanta energía en intentar salvar los saltos para no caerme, proque no fueron limpios, que me desfondé, llegué al final de mi programa exhausto, y no pude hacer la parte final como me gusta hacerla", explicó al terminar.

Al público no apreció importarle. Su vals de La Traviata fue coreado con palmas y cencerros por las 16.000 personas que abarrotaban las gradas del Pacific Coliseum, especialmente en las piruetas finales, de las más bellas nunca vistas sobre el hielo. SIn embargo, partía de la quinta posición en el programa corto, y esos puntos de diferencia son los que le hicieron perder la medalla de bronce.

El tercer puesto de la competición se lo llevó finalmente el japonés Takahashi, que pese a caerse en el cuádruple pudo remontar el programa y crecerse hacia el final, igual que lo hizo el estadounidense Weir, que provocó el mayor abucheo de la noche: el de los jueces al conocer su nota, que le dejaba en sexta posición.