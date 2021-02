Un mercado de invierno bajo cero

El primer mes de 2010 llegó a su fin y con él se cierra otro año más el mercado de fichajes de invierno. La crisis se ha dejado notar y los clubes europeos de las grandes ligas no han gastado grandes sumas en reforzar sus plantillas.

A punto ha estado de concretarse el gran fichaje del mercado invernal, pero al final no pudo ser.Y es que Gago no se ha marchado al City por 18 millones de euros por cuestión de tiempo. El club -ya tenía un acuerdo con el Madrid- necesitaba el permiso de Mansur y no ha logrado contactar con el jeque para obtener su consentimiento.

Sin duda, los dos traspasos más sonados, que no caros, han sido la cesión de Robinho (Man. City) al Santos brasileño y la marcha por la puerta de atrás de un grande como Van Nistelrooy (R. Madrid) la Hamburgo alemán.

Robinho llegó hace una temporada y media al City como el fichaje estrella de la Premier, los jeques pagaron unos 40 millones de euros al Madrid para hacerse con los servicios del que iba a ser el 'crack' referencia de un equipo que pretendía convertirse en grande a base de cartera.

Pero tras una temporada y media, Robinho, que llegó al City para convertirse en el mejor jugador del mundo, -según sus propias palabras- ha pasado con más pena que gloria por las filas celestes.

El City cambio de técnico, Mark Huges dejó paso a Mancini. El italiano apostó por Robinho, pero enseguida se dio cuenta de que el brasileño no entraba en sus grandes planes.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, el jugador de 26 años, veía como se le podía escapar una buena oportunidad de revalorizarse y recalar en un grande de Europa, -el Barça ha sido el equipo que más ha sonado para el brasileño-.

Finalmente la decisión ha sido salomónica, Robinho quería irse y el City no pretendía venderlo por menos de lo que pagó por él, de forma que el Santos ha recuperado a su hijo pródigo con una cesión de seis meses y todos contentos, de momento.

Otro que también cambió de aires para intentar conseguir un billete para Sudáfrica ha sido 'Van Gol'. El delantero del Madrid se ha marchado al Hamburgo aconsejado por su compañero de equipo Van der Vaart.

10.45 min El holandés se despidió de los medios de comunicación en rueda de prensa después de recibir el cariño de todo el Bernabéu.

El holandés ha estado tres años en la capital de España, y se va dejando una profunda huella en la afición madridista. Van Nistelrooy es uno de esos 'killer' que resultan en cualquier equipo.

Su mejor reseña en el Madrid fueron sus goles y sus grandes tardes en el Bernabéu, pero las continuas lesiones y la renovación del equipo acabaron con sus esperanzas de seguir triunfando en Madrid y decidió buscar una alternativa para intentar jugar el que con toda seguridad será su último tren mundialista.

Los grandes de la Liga no se refuerzan Los grandes de la liga española, Madrid y Barça, no han invertido un solo euro en reforzar sus plantillas. De hecho, el Madrid ha cambiado completamente su estrategia de fichajes. A diferencia del año pasado, los blancos no han gastado ni un euro en nuevas caras, pero si que ha dejado salir a Van Nistelrooy. Por su parte, el Barcelona ha seguido la misma línea que su gran rival, a diferencia de que no ha dejado salir a ningún integrante de sus filas. Los rumores apuntaban al posible fichaje de Robinho, pero finalmente éste acabó de vuelta en Brasil. El que si se ha apuntado a reforzar su plantilla ha sido el Atlético de Madrid. Los rojiblancos se han hecho con los servicios del joven jugador argentino, Eduardo Salvio, por el que han pagado unos 8 millones de euros. 01.20 min El Atlético de Madrid ha presentado a su primer refuerzo invernal, el centrocampista portugués Tiago Mendes y ya está en negociaciones para hacerse con el joven argentino Eduardo Salvio. Quique también ha podido contar con los servicios del centrocampista portugués de la Juve, Tiago Mendes, en calidad de cedido. El luso es otro que se suma a cambiar de club para intentar jugar el Mundial. Pero los 'colchoneros' no sólo han fichado, sino que también han dejado escapar a dos jugadores. La salida más destacada ha sido la de Maxi Rodríguez al Liverpool. El argentino, un emblema del Manzanares, cambió de aires a coste cero. El otro que también sacó billete de ida fue Cléber Santana, el brasileño no contaba en los planes de Quique y fue traspasado al Sau Paulo. Valencia y Sevilla, dos de las alternativas ligueras más sólidas, también han reforzado sus líneas. Los chés fueron tempraneros y no dejaron los deberes para última hora y se reforzaron con el fichaje del goleador procedente del Rubin, el 'Chori' Domínguez, a coste cero. El Sevilla también reforzó su defensa con la cesión del lituano Marius Stankevicius, procedente de la Sampdoria, al final de temporada los hispalenses pueden ejercer una opción de compra. Del Nido también ha decidido ceder a Arouna Koné al Hannover 96 para lo que resta de campaña sin opción de compra. Sin duda, el equipo que más se ha reforzado ha sido el Zaragoza. El club maño ha incorporado a cinco nuevos jugadores para intentar reflotar al equipo en la liga y evitar un nuevo descenso al 'infierno de segunda'. Roberto, Colunga, Jarosik, Eliseu y Suazo han sido los elegidos para afrontar la difícil tarea de mantener a los maños en la categoría reina del fútbol español.

La austeridad domina el mercado de la Premier Los clubes de la Premier tampoco han invertido grandes sumas de dinero para reforzarse. Manchester United y Chelsea no han realizado ni un solo fichaje y su balance se queda igual que antes, -cero salidas, cero incorporaciones-. El Liverpool de Benítez si que ha apostado por traer caras nuevas, pero sin dejarse un euro en el intento. Maxi Rodríguez se ha convertido en 'red' sin dejar beneficio en la caja del Atlético de Madrid, para intentar aportar algo de aire fresco a un equipo bastante tocado. El Arsenal de Wenger, conocido por su apuesta por los jóvenes talentos, ha cambiado su filosofía para repescar a un ex emblemático de los 'Gunners' como Sol Campbell de 35 años. El coste de la operación también ha sido cero. Pero siempre hay una excepción que confirma la regla, y el Manchetser City de los 'petrodólares' ha vuelto a tirar de cartera para seguir con la ilusión del jeque Mansur y han fichado al mítico centrocampista francés que militaba en el Inter de Milán, Patrick Vieira de 33 años. El City también ha repescado al brasileño Jo tras su paso por el Everton en calidad de cedido y ha cerrado al sustituto de Robinho a última hora, la joven promesa Adam Johnson . Los celestes también han intentado, sin éxito, la incorporación de Gago. El Madrid aceptó la oferta de 18 millones de última hora, pero el consentimiento del Jeque Mansur no llegó a tiempo. Otro que repetirá etapa en la Premier es el delantero islandés Eidur Gudjohnsen, que vuelve ahora a otro club londinense, el Tottenham Hotspur, tras haber militado en el Chelsea.