Alonso: "Vamos a intentar luchar por el Mundial"

El piloto español Fernando Alonso (Ferrari) está decidido a luchar por el título esta campaña después de dos años muy complicados en Renault, pero avisó a la afición sobre la complejidad de su objetivo, ya que haber llegado al 'Cavallino' no es sinónimo de éxito.



"Tenemos la oportunidad de conducir un Ferrari, que es algo que por si solo es una leyenda, y vamos a intentar luchar por el Mundial. Hemos vivido dos años 2008 y 2009, en los que no se ha podido estar en esa lucha y en 2010 estoy con todas las ganas del mundo, estoy más preparado que nunca y en un equipo tan potente como Ferrari se pueden esperar muchas cosas", afirmó en declaraciones a 'Onda Cero'.



Sin embargo, el bicampeón del mundo dejó claro que luchar por el título "no es tan fácil" e incluso Michael Schumacher "tardó cinco años en ganar desde que llegó a Ferrari". "La Fórmula 1 no es matemática pura. Lo vemos también en el fútbol y en otros deportes, donde a veces un gran equipo puede perder en el estadio de uno pequeño. En la Fórmula es más o menos lo mismo, ya que las uniones o la teoría sirven en cierta medida, pero luego en la pista tienen que salir las cosas bien y hay que demostrarlo", apuntó.



Además, es consciente de que tendrá una amplia nómina de rivales en la que mete a Schumacher, Rosberg, Hamilton, Button, Vettel, Webber, y Massa. "Son en teoría los grandes favoritos para conseguir el título, pero luego igual hay alguna sorpresa, como pasó el año pasado con Brawn o con Toyota. Todo lo veremos en los test de febrero, a día de hoy hay cuatro equipos que son los favoritos y lo bueno es que Ferrari está entre ellos", indicó.

"En Ferrari la vida es más espontánea y relajada"

El ovetense reconoció que en Maranello hay "muy buen ambiente" ya que es una escudería "más familiar" que otras. "Es un equipo italiano, latino, y tenemos este carácter un poco más abierto. Esto es diferente a los equipos ingleses, en los que he estado hasta ahora, que eran un poco más fríos y calculadores. En Ferrari la vida es más espontánea y relajada", añadió.



Por otra parte, quiso restar importancia al incidente que vivió con su ahora compañero, Felipe Massa, en Nurburgring 2007. "Es la expectación que levanta estar en un equipo grande y toda la atención mediática que ello supone. No hay ningún problema, los dos estamos muy mentalizados para ayudar a Ferrari", explicó.



En cuanto a su nuevo monoplaza es consciente de que no tendrá "una visión real" del coche hasta los tests de febrero. "Hasta ahora sólo tenemos datos y simulaciones que son optimistas, pero en enero ese optimismo es habitual en todos los equipos hasta que pones el coche en la pista y ves qué ocurre", apuntó.



Por último, Alonso consideró que los cambios de normativa son "pequeños retoques" ya que la base es "la misma" del año pasado. "Un poco de continuidad está bien para que los aficionados no tengan que estudiarse las reglas cada año. Si cambiamos demasiadas cosas hay un poco de lío", finalizó.