Quique: "El equipo necesita estos impulsos emocionales"

Quique Sánchez Flores, entrenador del Atlético de Madrid, afirmó , tras la victoria contra el Sevilla por 2-1, que su equipo "necesita estos impulsos emocionales" y consideró que el triunfo del conjunto rojiblanco había sido "justo", en un partido que "no ha sido muy bonito, pero sí muy disputado".



Quique celebró la victoria "por cómo se ha producido, ante el rival que ha sido, por la dificultad del partido y porque el equipo lo merecía". "El fútbol nos ha quitado muchos puntos en los últimos minutos. El partido no ha sido muy bonito, pero sí muy disputado", añadió el técnico, que aseguró: "Hemos ganado justamente".



"El equipo y la afición necesitan estos impulsos emocionales. Los jugadores están necesitados de emociones positivas, de sensaciones buenas. Si buscamos y somos perseverantes en esa búsqueda de rigor conseguiremos buenos resultados", avanzó.



El entrenador también destacó la actuación de Ibrahima Balde, debutante hoy en el Atlético, como "muy buena". "Le he dicho que jugar en Primera es más fácil que jugar en Segunda B y mantenerse en Primera es mucho más difícil que en Segunda B", concluyó.

Quique Sánchez Flores, entrenador del Atlético de Madrid, explicó que la ausencia del argentino Maxi Rodríguez en la convocatoria para el partido de esta noche contra el Sevilla se debió a que estaba "resfriado" desde hace varios días, por lo que "finalmente" no ha podido jugar el encuentro.



El centrocampista se cayó a última hora de la lista de 18 jugadores para el duelo contra el conjunto andaluz.