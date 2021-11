Rossi: "Mi futuro está en los rallyes"

Espectáculo sobre cuatro ruedas en Bolonia y allí, en la ciudad de los estudiantes, un 'Dottore' buscaba doctorarse en una nueva disciplina. Era el Memorial Bettega de Rally y Valentino Rossi, avalado por sus actuaciones en Monza y Vallelunga, no se lo podía perder.



El resultado final de esta prueba 'cara a cara', que se disputo entre el lunes y el martes, no fue tan parecido a los anteriores y mucho menos a los que Rossi está acostumbrado a cosechar en Moto GP. Esta vez ha tenido que rendirse ante un especialista, el finlandés dos veces campeón del mundo Markus Gronholm.



Sin embargo, la derrota no le ha quitado a 'Vale' su ilusión por la competición sobre cuatro ruedas y ha manifestado que ve su futuro en los rallyes: "Depende de muchas cosas. Ya veremos que pasa en el futuro. Por ahora tengo muchas interrogantes porque todavía no he decidido que hacer en los próximos años. Me gusta aprovechar en invierno para competir con los coches porque tengo decidido que cuando me retire de las motos me pasaré a los coches. Pero las motos sigue siendo mi trabajo y cuando acaben estas vacaciones, desde mañana, vuelvo a ser piloto de motos", ha explicado el de Tavullia.

Codo con codo con Gronholm o Solberg entre otros "Lo más importante es aparentar estar tranquilo, con la cara relajada. Se lo digo siempre a mis amigos que montan en coche conmigo, transmite seguridad", bromeaba Rossi nada más bajarse de su Ford Focus WRC.



Por tiempos, Gronholm superó al italiano en la primera y en la segunda manga. "Ha sido muy duro en comparación con Monza. Aquí se precisa una conducción más puramente de rally y se necesita calentar muy bien las gomas por el hecho de que hay tierra y asfalto simultáneamente, cosa que en Monza no había. Sólo pude hacer tres vueltas de calentamiento y en la segunda manga he estado más veloz, consiguiendo un buen tiempo. Para mí es un honor poder competir con campeones que han ganado tanto como Gronholm, Solberg o Navarra; es muy bonito correr aquí", explicó.

Su futuro inmediato Se vuelve a confirmar que la pasión de Rossi por las cuatro ruedas es infinita y que sus logros se están reconociendo. Los italianos cada vez ven más cerca el sueño de disfrutar de un Rossi convertido en campeón al volante y sobre todo que ese volante sea el de un Ferrari. Además el hecho de que Raikkonen se vaya a pasar por una temporada a los rallyes, les ha animado todavía más.



A las insinuaciones de los periodistas, 'Vale' contesta con su habitual humor: "Después de todo esto quiero descansar. ¿Lo mío con Ferrari? No lo sé, por ahora me voy a esquiar con mis amigos".