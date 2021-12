Cristiano Ronaldo: "Quiero felicitar a mi equipo"

El jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo quiso felicitar a su equipo por haber "jugado muy bien" tras imponerse por 1-3 al Olympique de Marsella, en un partido donde el astro luso logró dos goles, el primero de ellos, de falta.

“Quiero felicitar a mi equipo“

"Ha sido un buen partido. Quiero felicitar a mi equipo porque ha jugado muy bien, sobre todo en el segundo tiempo, donde hemos estado más tranquilos. Estoy contento por haber marcado dos goles y por haber podido ayudar al equipo a pasar a octavos", explicó el luso.

01.08 min Cristiano Ronaldo marca su sexto gol en la Champions League.

Y es que para el portugués, el primer puesto era determinante. "Era importante no sólo ser primeros de grupo, sino también para el cruce. A ver qué pasa ahora, pero lo más importante es que estamos confiados", manifestó al término del choque.

Por otro lado y preguntado por si prefería el balón de la 'Champions' -con el que ha marcado seis goles- o el de la Liga, Ronaldo señaló que el acierto anotador. "No ha sido por el balón de 'Champions' sino por la manera de pegar. Estoy feliz por haber marcado dos goles", dijo.

00.47 min Cristiano Ronaldo pone el 0-1 a favor del Madrid de un magistral saque de falta.

Para finalizar, Ronaldo analizó su futura ausencia en el duelo de Valencia. "No quería que me sacaran la roja ante el Almería, pero son cosas del fútbol. Soy humano, ya he pedido perdón. De cualquier forma, tengo confianza en que mis compañeros podrán hacerlo muy bien en Valencia", finalizó.