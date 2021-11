Kaká, delantero brasileño del Real Madrid, ha reconocido tras el empate en San Siro ante el Milán, que están "mejorando" y se mostró feliz por la ovación que le dedicó la que fue su afición.

"Estoy contento por el recibimiento de San Siro. Quiere decir que aquí he hecho buenas cosas. Ahora quiero hacerlas con el Real Madrid para tener el mismo reconocimiento en Madrid", aseguró a TVE a la conclusión del partido.

"Hemos jugado muy bien en el primer tiempo. No se si fue penalti la jugada de Pepe. Hemos jugado muy bien y ahora si podemos decir que el equipo está mejorando", añadió.

Valdano cree que jugaron mejor

En la línea de Kaká, se expresó el director general Jorge Valdano. "El primer tiempo ha sido lo mejor de la temporada. Teníamos la pelota, llegamos a puerta, tiramos desde fuera. Todos los rasgos que este equipo debe tener".

“Hemos hecho una gran primera parte“

Los jugadores del Real Madrid que hablaron en la zona mixta del estadio San Siro, se quedaron con la imagen que dieron en esa primera parte.

"Hemos hecho una grandísima parte, en la que fuimos muy superiores y pudimos matar el partido. Me ha dicho Pepe que no era penalti y en la segunda parte hemos bajado el ritmo porque hemos acusado el desgaste de Getafe. El empate no es malo", manifestó Álvaro Arbeloa.

"He tenido mucho trabajo con Pato. Es un gran jugador que me ha dado mucha guerra, aunque creo que el resultado ha sido injusto porque ellos no han hecho mucho para meternos gol y nosotros tiramos quince veces. Es una pena no ganar por el penalti", añadió.