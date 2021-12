Quique: "No me voy contento porque merecíamos ganar"

Quique Sánchez Flores se lamentó por la eliminación de su equipo de la Liga de Campeones, al empatar en el Calderón 2-2 ante el Chelsea y ganar el Oporto su partido ante el Apoel, lo que deja a los rojiblancos sin opciones de clasificarse en el Grupo D.

"No me voy contento porque hemos hecho todo para ganar y no lo hemos conseguido¿ declaró Flores. "Pero estoy orgulloso de la actitud de los jugadores demostrada en el campo. El Chelsea era un gran rival y durante momentos lo hemos tenido contra las cuerdas".

"Estamos en un cambio de juego positivo, pero hacerlo con este calendario es muy complicado", manifestó, y quiso mantener el optimismo respecto al juego del equipo con el que ha tomado las riendas del Atlético.

"Hemos estado sobrios en defensa. Hemos concedido pocas ocasiones de gol, como ya hicimos en Bilbao. Con este trabajo estoy convencido de que el equipo se irá hacia arriba", pronosticó.

Respecto a la posibilidad de realizar cambios más defensivos tras el primer gol de Agüero, Quique ha argumentado que el equipo tenía el control del partido y que no lo vio necesario.

El entrenador rojiblanco tuvo también palabras de elogio para José Antonio Reyes, ovacionado al ser sustituido en la segunda parte. "Ha estado como el resto del equipo, a muy buen nivel".

Sobre el estado físico de Agüero, Flores reconoció que el delantero argentino sigue teniendo molestias, como las tenía antes del Chelsea, "ni más ni menos". Y no ha confirmado que el delantero vaya estar disponible para el derbi del sábado ante el Real Madrid en el Calderón.