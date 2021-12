Abel Resino puede estar viviendo sus últimas horas como entrenador del Atlético de Madrid. La última derrota, ante el Chelsea en Champions League, ha mermado aún más el poco crédito que le quedaba al técnico toledano. Crédito que podría expirar muy pronto, para dar lugar a la llegada de un nuevo técnico, pero no antes del partido ante el Mallorca de este sábado, según fuentes del club.

La principal opción de la directiva rojiblanca era Michael Laudrup, ex técnico del Getafe, pero según informa Radio Nacional, el club no ha llegado a un acuerdo económico con el danés y podría inclinarse por negociar con Quique Sánchez Flores, actualmente sin equipo tras su salida del Benfica la temporada pasada.

El propio Laudrup ha declarado a la prensa de su país que no será el sustituto de Abel en el banquillo del Atlético de Madrid. "Sólo puedo decir que me alegro de que mi nombre se haya asociado a un club tan grande. Pero no seré el entrenador del Atlético de Madrid", dice en declaraciones a la edición digital del diario danés 'Politiken'.

A esta negativa se añade la opinión del director deportivo del Atlético de Madrid, Jesús García Pitarch, que aseguraba en la Cadena Ser que el danés "es fenomenal", pero que no puede hacerse cargo de la primera plantilla "porque no tiene ilusión".

"Me tomé un café con Laudrup y me dijo que tenía dudas y que me llamaba por la tarde para contarme su decisión. Yo le dije que si tiene dudas no puede ser entrenador del Atlético de Madrid. Para ser entrenador del Atlético se te tienen que iluminar los ojos. Michael es fenomenal pero no puede venir porque no tiene ilusión", admitió el director deportivo.

Resino dirigirá al Atlético ante el Mallorca En cualquier caso, hasta que se resuelva un posible fichaje, Abel Resino sigue provisionalmente al mando en el banquillo rojiblanco hasta el partido del próximo sábado ante el Mallorca, informa Efe citando fuentes del club. El Atlético afirma que antes de fichar a otro técnico, "habría que hablar con Abel, y que éste es el técnico del primer equipo en estos momentos y, por lo tanto, el encargado de dirigir al equipo contra el Mallorca", declara el presidente, Enrique Cerezo. Cerezo, otrora valedor de Abel Resino, decía hasta hace apenas unas horas que el actual inquilino del banquillo atlético "es el mejor... pero el hecho es que no le están acompañando los resultados". De sus declaraciones tras el encuentro de Stamford Bridge, se dedujo que la sentencia estaba dictada y que Abel no seguiría.

Difícil cuadrar las cuentas La abultada derrota en la Liga de Campeones ante el Chelsea ha complicado aún más la problemática situación del Atlético, que tiene la clasificación para octavos de la Champions League casi imposible, después de un empate y dos derrotas en la actual fase de grupos. En el último lugar del grupo D, debería ganar los tres partidos que le restan (el próximo, ante el Chelsea el 3 de noviembre en el Calderón) para ganar el pase a octavos. No invita al optimismo la trayectoria del Atlético en esta edición de la Liga de Campeones. Desde que superó el pasado verano la previa del torneo contra el Panathinaikos, por un global de 5-2, tras el 2-3 en Atenas y el 2-0 en el Vicente Calderón, no ha ganado ningún encuentro ni ha marcado ningún gol en esta competición. Nada hacía presagiar la debacle tras conseguir entrar en el bombo de dieciseisavos después de una brillante victoria ante el Panathinaikos. Sin embargo, de forma paralela al devenir en la máxima competición continental, el equipo rojiblanco firmaba unos paupérrimos números en la Liga española. Es 15º con sólo seis puntos -una única victoria, tres empates y tres derrotas-, uno sobre los puestos de descenso.