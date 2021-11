Pellegrini califica la derrota como "preocupante"

El entrenador del Real Madrid, el chileno Manuel Pellegrini, ha reconocido que las derrotas ante el Sevilla y el Milan, los dos equipos más poderosos a los que su equipo se ha enfrentado hasta ahora, "son preocupantes", aunque puntualizó que también "es necesario ganar el resto de partidos".

"Cada derrota es preocupante. Perdimos ante Sevilla y Milán, dos equipos que están más formados que nosotros. Sin considerarlo normal diría que sí, que es preocupante. Tenemos dos objetivos claros ahora. Clasificarnos para la siguiente eliminatoria de la Liga de Campeones y en Liga seguir con seguridad", dijo el técnico chileno.

"Tengo las preocupaciones lógicas por perder partidos. Nada más. Pero no creo que los minutos de buen juego hasta ahora hayan sido escasos. Lo contrario, creo que han sido pocos en los que no hemos estado bien, pero se destacan más", puntualizó el técnico chileno.

El técnico del Real Madrid consideró que el segundo tanto del Milán descontroló a sus jugadores: "Hasta que el Milán empató a uno el partido era correcto y teníamos el control. Pero el 1-2 descontroló al equipo y el Milán sacó provecho de la situación para ganar el partido".

Pellegrini descartó valorar la actitud del defensa portugués Pepe, que lanzó patadas al aire en el rifirrafe formado en el área del Real Madrid entre los jugadores de ambos equipos, cuando el árbitro anuló un gol al Milan. "No vi la situación de Pepe. Veremos la situación y lo que ocurrió y si hay algo que aclarar con el jugador, lo haremos", concluyó el técnico chileno.

En la misma línea mostró Raúl Albiol que repartió culpas. "Aquí fallamos todos. No podemos decir que sea culpa de uno, sino que en la media hora final nadie estuvo como debía. En la Liga de Campeones estas cosas se pagan caras. Tenemos que aprender de los errores".

Los jugadores del Real Madrid han arropado a Iker Casillas, que falló en dos tantos, y como aseguró Sergio Ramos, "no hay que culpar a nadie, cuando perdemos lo hacemos todos, de la misma forma que compartimos las victorias".

Ramos: "No hay que culpar a nadie"

Kaká: "Hubo un penalti claro"

Por su parte, Kaká ha lamentado la derrota y se ha acordado de un posible penalti que el arbitro no señaló sobre su compañero Benzema. "En el primer tiempo hemos jugado muy bien y hubo un penalti claro a Benzema. No me gusta hablar de los árbitros pero le hacen penalti. Ahora habrá que continuar intentando mejorar", ha declarado el brasileño.

En cuanto al gol de Raúl, que le sitúa como segundo máximo goleador de la competiciones europeas, Kaká se mostró muy contento. "Raúl es siempre increíble y no me extraña que haya llegado a todos estos récords. Es un grandísimo profesional, trabaja mucho y siempre llega el primero a los entrenamientos", señaló.

“Raúl es siempre increible“

El brasileño tuvo palabras de elogio para sus ex compañeros en el Milan. "El gol de Pirlo es sorprendente y tiene muchos tiros de esos. Es un balón que hace muchas curvas. El Milan siempre es peligroso porque tiene jugadores muy buenos. Teníamos que haber estado más tranquilos para controlar el partido", confesó.