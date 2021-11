Armstrong: "Hay más rivales, además de Contador"

Lance Armstrong no cree que el próximo tour de Francia, cuyo recorrido fue presentado en París, pueda resumirse en un duelo entre él y el español Alberto Contador, ganador de la pasada edición, y aseguró que hay otros rivales importantes.



"Creo que la rivalidad entre Alberto y yo es buena para el ciclismo, pero no estoy seguro de que nos beneficie a ninguno de los dos", aseguró el tejano, séptuple ganador del Tour y tercero de la pasada edición.



Armstrong afirmó que se espera un Tour "muy intenso desde el punto de vista mediático", como lo demuestra que "ya se está hablando de esa edición".



Pero aseguró que hay corredores que pueden rivalizar con él y con Contador. "Los hermanos Schleck estarán muy fuertes y también habrá que estar muy atentos a (Bradley) Wiggins", afirmó.



En cuanto al recorrido, Armstrong señaló que "será una carrera más abierta que en 2009", porque no hay contrarreloj por equipos, una disciplina en la que en la pasada edición muchos ciclistas quedaron sin opciones de victoria final.



"El Tour es siempre duro, nunca digo que uno es más duro que otro. Al final, siempre gana el más fuerte", señaló el tejano.



Armstrong destacó la importancia de la montaña en la próxima edición, pero advirtió también de los descensos, donde se pueden obtener diferencias.



El estadounidense, que el año próximo correrá con la formación RadioShack que él mismo ha impulsado, apenas se dejó ver al lado de Contador, su gran rival en Astana el año pasado.



Invitados por la organización a fotografiarse juntos frente a un panel con el recorrido de 2010 y acompañados de Andy Schleck, segundo de 2009, el tejano apenas estuvo el tiempo justo antes de acudir a atender a los medios de comunicación, mientras que los otros dos ciclistas posaron para los fotógrafos y cámaras de televisión.