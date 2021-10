Pellegrini: "Fuimos muy superiores en la 2Âª parte"

El entrenador del Real Madrid, Manuel Pellegrini, llamó la atención sobre lade la victoria (3-0) sobre el Olympique de Marsella , un encuentro en el que Cristiano Ronaldo se tuvo que retirar lesionado del tobillo aunque aún no descarta su participación en el próximo partido de liga contra el Sevilla."Los partidos durante 90 minutos.", aseguró el técnico madridista, que elogió la constante búsqueda de la portería contraria por parte de sus jugadores. "Estamos buscando constantemente la portería contraria. Los rivales se encierran mucho, pero también van notando el cansancio en las piernas. Intentan neutralizarnos pero con el paso del tiempo nos vamos imponiendo. No es casualidad que lo hagamos", explicó Pellegrini.A pesar de que durante la primera parte el Real Madrid encontró muchos problemas para hilvanar su juego, el entrenador chileno recordó que "en frente también hay un rival", por lo que no es posible dominar durante todo el partido. "En frente el rival también juega y normalmente lo hace saliendo a defender. A medida que pasa el tiempo, vamos buscando más variantes", analizó el preparador blanco.y con jugadores peligrosos en ataque. Lo que no podemos pretender es dominar los 90 minutos porque delante también tenemos un rival", respondió Pellegrini, que subrayó la "paciencia" que tuvo su equipo para poner imponerse al complicado entramado defensivo que habían pertrechado los marselleses."Lo que más me ha gustado ha sido la paciencia para seguir buscando opciones. No podíamos pretender tardar 45 minutos en superar los problemas defensivos que nos iba a plantear el Marsella, pero una vez hemos conseguido enlazar cuatro o cinco jugadas, lo hemos logrado", aseveró Pellegrini, convencido de que el funcionamiento del equipo "irá mejorando semana tras semana"., que se dañó el tobillo en la acción del penalti que dio paso al segundo gol del Real Madrid y le obligó a retirarse cojeando. Sin embargo, el técnico blanco aún no quiso descartar que pudiera jugar el próximo fin de semana en el partido contra el Sevilla. "Aún no podemos descartarle para Sevilla. Tenemos que ver cómo evoluciona", indicó.Lo que sí puede confirmarse, en su opinión, es que el penalti fue merecido. "Por cómo tiene el tobillo, creo que la entrada ha sido bastante fuerte, así que no creo que haya sido un penalti injusto", dijo Pellegrini, contestando a las críticas vertidas por Deschamps sobre Martin Hansson. "Aunque recibimos muchas faltas, nos dedicamos a jugar y dejar las decisiones en manos de los árbitros", añadió.El entrenador del Olympique de Marsella, Didier Deschamps, valoró como "demasiado severo" el resultado obtenido por su equipo en la visita al Santiago Bernabeu, unapero decantada por la decisión del árbitro de expulsar por doble amarilla a Souleymane Diawara."El resultado es severo. Al verlo, la gente puede pensar que fue un partido fácil para el Real Madrid pero he estado hablando con Florentino Pérez y me ha confesado que fue difícil", aseguró el entrenador francés, que señaló al primer gol de Cristiano Ronaldo y a la actuación del árbitro como los factores que decidieron el marcador final., tanto por pitar el penalti como por expulsar a mi defensa. A partir de ahí ha sido muy complicado, pero durante una hora hemos hecho un buen partido. Tuvimos buenas oportunidades en el primer tiempo", analizó Deschamps, que lamentó la diferente dimensión de la que goza el conjunto madridista sobre el terreno europeo.. Aunque somos un gran club en Francia, en Europa muy por debajo del Real Madrid. La derrota ha sido severa, por no decir injusta", afirmó Deschamps, que reconoció haber dado por "cerrado" el encuentro cuando Kaká convirtió el penalti y su equipo se quedó con diez efectivos. "Nos ha faltado el gol. Hemos tenido varias oportunidades muy claras, pero cuando ellos han marcado y nos han expulsado a Diawara, sabíamos que el partido estaba cerrado", recordó., una condición que hace "el peligro pueda llegar por todas partes" y que permite "ganar" aunque su juego no sea el idóneo. "Ha ganado todos los partidos. Si alguien tiene al FC Barcelona como referencia, está claro que no va a jugar bien porque son casi perfectos. Aún no tienen la experiencia suficiente como equipo, pero con el talento pueden ganar", apuntó.El centrocampista del Real Madrid José María Gutiérrez, 'Guti', reconoció sentirse satisfecho tras el triunfo de su equipo,, clave para mostrar el camino a la victoria."Ya sabemos que, es una baza importante para nosotros porque puede aparecer en los momentos complicados, donde es difícil romper una defensa", aseguró Guti, que recalcó que "por eso es de los mejores del mundo".El madridista no ocultó la importancia de la victoria, que mantiene al Real Madrid en lo más alto del grupo C . "Era el primer partido en casa, ante un rival complicado, así que estamos contentos porque en el segundo tiempo llegaron los goles", apuntó en declaraciones a 'Telemadrid' recogidas por Europa Press."Nosotros esperamos encarrilar el primer puesto del grupo lo antes posible, es importante porque estamos en tres competiciones y hay que dar descanso a los jugadores", explicó Guti, que admitió que el cuadro 'rossonero', que cayó ante el Zurich (0-1) se encuentra "con poca confianza".El centrocampista del Real Madrid Xabi Alonso también mostró su satisfacción al término del partido frente al Olympique de Marsella, destacando la 'pegada' del conjunto de Pellegrini.", aseguró Alonso, contento por el rendimiento del equipo. "Son buenas noticias para el equipo que sigamos haciendo goles con facilidad y además no encajemos ninguno", confesó.Pese al triunfo, el tolosarra reconoció las "dificultades" que planteó el Olympique, que aguantó a los blancos hasta la segunda parte del encuentro."Sabemos que todos los partidos son complicados, estamos en la Champions,pero en la segunda tuvimos la suerte de meter los dos primeros goles casi seguidos", explicó.