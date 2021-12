Llega la 'marea roja' a Copenhague

Este miércoles ha sido un día de mucho trabajo.. Hemos pasado la tarde tratando de encauzar la 'marea roja' que llegaba a Copenhague.Cerca de 400 maletas rojas, distintivo de los pertenecientes a la delegación española que entre deportistas, federativos, políticos, periodistas y algún voluntario más completa la representación de los nuestros.Menudo equipazo, cony otros más a los que he podido saludar. Pero no me podía entretener demasiado porque había que meter a cada uno a su autobús correspondiente para que llegaran a su hotel sin incidencias.. Si no lo hace en Madrid, imaginad en una ciudad como Copenhague, que es más pequeña y necesariamente nos acabamos encontrando todos con todos.Así, no es de extrañar que nos hagamos fotos como la que veis arriba, con voluntarios de la delegación de Chicago y de Tokio. Sirva la imagen también para dar fe del buen ambiente y el buen rollo que se vive aquí, sin disputas absurdas.Todospor conseguirlo.