El ciclista australiano Cadel Evans, flamante campeón del mundo en ruta en el Mundial disputado en Mendrisio (Suiza) [Crónica] , se mostró "orgulloso" tras abrir la vitrina de éxitos de su país en la cita internacional, al mismo tiempo que consideró que esta victoria supone un "bálsamo" tras enésimos segundos puestos."Ya estaba desmoralizado por haber concluido en segundo lugar tantas veces. Pero siempre he mirado hacia el futuro y siempre he barajado la posibilidad de ganar. Estoy muy orgulloso de haber ganado el primer campeonato mundial para mi país", dijo.Además, el líder del Silence-Lotto, que salvó la temporada con el tercer puesto del cajón de la última edición de la Vuelta a España -en la que un pinchazo le privó del jersey dorado final-, justificó su mal resultado en el Tour de Francia por una enfermedad."He sufrido alguna enfermedad durante el Tour de Francia y no podía ser tan competitivo como yo hubiera deseado. Inmediatamente después de la ronda francesa, me concentré en la preparación de la carrera de hoy y he podido alcanzar el triunfo", terminó.El ciclista del Euskaltel Euskadi Samuel Sánchez declaró, tras terminar cuarto en el Mundial de Ruta disputado en la ciudad suiza de Mendrisio, que "lo más importante es que se ha lavado la imagen de la selección española", que logró la medalla de bronce con Joaquín Rodríguez."Hemos conseguido dos medallas, la de Joaquim y la mía de chocolate y éste no es un mal resultado. Hemos subido al podio, que es algo que no es fácil aunque a veces se nos olvide", censuró el actual campeón olímpico.Sobre su actuación, el ciclista asturiano destacó que iba "muy bien al final", pero destacó que Valverde "iba menos fino". "Hemos hablado entre Alejandro y yo y hemos decidido que él saliera a los ataques de Cunego y yo a los de Cancellara, que era el más fuerte, y en la bajada le podía seguir yo mejor. Pero al mismo tiempo teníamos que respetar la situación de Purito por delante", señaló.Finalmente, el campeón olímpico en Pekín 2008 se quedó con que "el resultado podía haber sido mejor", aunque también podrían haber regresado a España "sin nada". "Los italianos, que también eran favoritos, se marchan en blanco. Desde luego, el cuarto puesto no me sabe mal", concluyó Samuel que alabó el trabajo del equipo español a lo largo de la carrera.El ciclista español Oscar Freire declaró que le sobró "la última vuelta" del circuito del Campeonato del Mundo de ruta, después de acabar en decimoquinta posición, tras dar 19 vueltas al trazado de la ciudad suiza de Mendrisio y en la que el español José Joaquín Rodríguez logró el bronce."Me ha sobrado la última vuelta, por elloporque estaba claro que no iba a llegar un grupo de veinte corredores. No estoy decepcionado porque lo he dado todo y no he podido más", señaló el tres veces campeón del mundo.A su vez, el cántabro destacó el gran trabajo de equipo de la selección española. "Este año se ha corrido bien, se ha hecho una buena labor de equipo y se ha rematado con una medalla. Pienso que hemos sido la selección que mejor trabajo ha hecho, lo único es que ha habido corredores más fuertes que nosotros", apuntó.El veterano corredor de 33 años aún tiene la esperanza de lograr su cuarto título Mundial antes de su retirada. "Queda el año que viene en Australia y quien sabe lo que puede pasar entonces", concluyó.