La patinadora española Sonia Lafuente consigue plaza para los Juegos Olímpicos de Vancouver

La patinadora española Sonia Lafuente ha conseguido en el preolímpico de Oberstof (Alemania) su plaza para los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010, después de un programa largo casi perfecto. El billete olímpico para la jovencísima patinadoa española, de tan solo 17 años, supone un hito en la historia del patinaje sobre hielo español: por primera vez en la historia habrá dos españoles -ella misma y Javier Fernández- compitiendo en unos Juegos de Invierno.



En Oberstof, Sonia consiguió la quinta plaza de los países no clasificados hasta la fecha para los JJOO, con la que rompe una racha de 12 años sin participación española femenina en patinaje sobre hielo. La competición en Oberstof no empezó demasiado bien para Sonia, que hizo un programa corto regular, con una caída, y que la colocó en la decimosexta posición, muy alejada de las plazas con billete olímpico. Sin embargo, en el programa libre la canaria afincada en Madrid ha sido una de las más brillantes de la copetición, consiguiendo encandilar al público -que se ha puesto en pie, y la ha aplaudido y jaleado más que a ninguna- y a los jueces.



Su nuevo programa largo -coreografiado por Romain Hagenauer, y ejecutado al son de la música de David Peña y Vicente Amigo-, que ha terminado limpio y sin caídas, le ha hecho quedar incluso por delante de la estadounidense Alissa Czisny, la vencedora final del Nebelhorn Trophy de Oberstdorf, y firmar la segunda nota más alta en la puntuación de elementos técnicos de su ejercicio (50.32), tan sólo superada por la ganadora final de hoy. La suma final de la puntuación entre las dos jornadas de competición ha sido de 130.30 puntos, una cifra que mejora en más de cinco puntos su antigua mejor marca.



Tras la competición, la patinadora aseguraba que se ha encontrado "muy bien en la pista, aunque la verdad es que he pasado muchísimos nervios antes de saltar al hielo, quizá más que nunca¿. Pero una vez ha empezado la música, la cosa ha cambiado por completo. Sonia ha empezado a hacer su programa y poco a poco se ha ido aposentando más hasta ver que uno tras otro iban saliendo a la perfección todos los elementos previstos en el programa, por lo que ¿me he ido animando y he cogido la confianza necesaria para darme cuenta de que no iba a fallar. Aquí ha salido todo el trabajo de muchos años¿, aseguró.



Sobre su actuación de ayer, Sonia afirmó que ¿ayer no patiné como lo estaba haciendo en los últimos días, y hoy por fin he conseguido demostrar todo mi potencial y quiero agradecer esta clasificación a todos los que han estado conmigo estos últimos años. Ayer incluso llegué a pensar que quizá vería los Juegos Olímpicos desde el sofá de mi casa, pero hoy por fin puedo estar orgullosa de afirmar que estaré allí, en el hielo¿.



La delegación española sólo confiaba en un milagro para la clasificación de Sonia, pero finalmente ha visto conseguido el sueño de mandar a dos deportistas españoles a unos Juegos por méritos propios. "Tanto Sonia como Javier, que ya consiguió su plaza en el Mundial de Los Ángeles, le lo merecen, aunque los dos son muy jóvenes, y sus Juegos realmente serán los de 2014, pero en éstos van a coger experiencia y vivir lo mejor que puedan esa competición", aseguró la vicepresidenta de la Federación, Gloria Estefanell, tras concluir la prueba a RTVE.es. Estefanell también afirma que se encontraba algo nerviosa en los momentos previos al ejercicio, porque ¿este programa tan sólo lo había hecho limpio en una sola ocasión¿, pero ¿nada más ver la seguridad con la que Sonia ha hecho el primer movimiento de cabeza ya he visto que hoy era su día y que lo iba a bordar¿.



La presidenta de la Federación Española de Deportes de Hielo (FEDH), María Teresa Samaranch, aseguró que esta clasificación de un segundo deportista para los que serán los primeros Juegos Olímpicos de la FEDH ¿supone un gran empujón para los deportes de hielo en nuestro país. Detrás de esta clasificación está un gran equipo de personas que ha conseguido este éxito junto a Sonia, además de los apoyos recibidos desde hace ya algunas temporadas por el Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico Español y Solidaridad Olímpica¿. La máxima representante de los deportes de hielo en nuestro país también espera que la presencia de dos patinadores de Vancouver suponga ¿una gran promoción para el deporte de hielo en general, aunque especialmente para el patinaje¿.