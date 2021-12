El Madrid comienza su camino en la Champions de manera impecable, tras imponerse al Zúrich con una oleada de goles (2-5) . Pellegrini ha tenido el mejor regalo en vísperas de su 56 cumpleaños,en el debut en la máxima competición europea.Los blancos son líderes del Grupo C empatados, que también se ha impuesto en su salida al campo del Marsella.Los de Pellegrini han mostrado sus dos caras en Zúrich. La máquina blanca tardó en comenzar a funcionar, pero tras un primer cuarto de hora flojo, todo volvió a su ser y el Madrid mandó sin reproche, a pesar deque se solventó con un gol de Cristiano y otro de Guti.Raúl volvió a ser el de siempre, leyendo perfectamente el partido. Después de un comienzo conpor parte de los suizos, el capitán blanco retrasó su posición oxigenando el juego madridista.La lata la abrió, el tiro de falta, aunque hay que decir que Leoni -el portero suizo- ayudó metiendo una mano muy blandita. Ya no podrán acusar al portugués de tener ansiedad de cara a la portería.A partir del primer gol, los blancos se calmaron y sacaron su mejor versión. Apenas siete minutos después, llegó el segundo del Madrid y lo marcó el capitán, rubricando su tanto número 65 en la Liga de Campeones.El tanto salió de un pase en profundidad de Cristiano a Higuaín, que remató en semifallo dejandoante el portero suizo.La posesión del Madrid era abrumadora y el control del balón impecable. El duo Lass - Xabi Alonso es la mejor garantía del equipo de Pellegrini.Higuaín no quería defraudar al técnico chileno, que depositó su confianza, y en el descuento el argentino ganó la espalda al central del Zúrich para batir a Leoni con un tiro cruzado. El partido ya estaba casi sentenciado al descanso, pero al final tocó sufrir.Con tres goles a favor, el Realy los suizos sacaron provecho de la 'pájara' de los de Pellegrini. La salida de Xabi Alonso del campo a consecuencia de una lesión, marcó los tiempos del juego.Un cúmulo de circunstancias empañaron una gran primera mitad del Madrid. El colegiado inglés se sacó un penalti de la manga, el delantero suizo se tiró delante de Casillas y Margairaz aprovechó la circunstancia para sibir su primer gol al marcador y meter a su equipo en el partido.Sin tiempo para reaccionar,. Un córner que remató con la cabeza de manera impecable Aegerter, levantó la intranquilidad entre los jugadores blancos.Los suizos se vinieron arriba y la posesión del Madrid -su mejor arma-a sus ocasiones. Las imprecisiones se hicieron protagonistas del juego del Real Madrid -unas compañeras de viaje poco aconsejables-. Pero otro obús de Cristiano con la colaboración inestimable del portero del Zúrich, Leoni, terminó con las ilusiones suizas.Pelelgrini ha tenido en el partido su mejor ocasión para analizar las virtudes y debilidades de un equipo que aspira a todo en la Liga de Campeones, en un año que se muestra idóneo para asaltar la 'orejuda' en el Bernabéu el 22 de mayo.Pero para eso todavía quedan muchasfutbolística de Europa, la Champions League.