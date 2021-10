Valverde: "Cuando arrancó Samuel hubo tensión"

Alejandro Valverde, líder de la Vuelta, ha señalado que aunque la etapa fue "relativamente tranquila" hubo momentos de tensión como en el descenso del Alto de San Jerónimo "se tiró en el descenso Samuel Sánchez".



"Ha sido un día relativamente tranquilo, pero no del todo porque en la bajada del segundo puerto arrancó Samuel Sánchez y se produjeron momentos de tensión", señaló Valverde.



En los primeros kilómetros de la etapa, también hubo un pequeño susto para el maillot oro, pues sufrió un pinchazo. Su equipo hubo de intervenir para reintegrar al líder al pelotón.



"No es que me quedara cortado por un despiste, es que sufrí un pinchazo en un momento inoportuno. El equipo estuvo muy bien y pude recuperar sin problemas", destacó.



Samuel Sánchez: "Si no arriesgas no triunfas"



Samuel Sánchez justificó su rápido descenso tras coronar el Alto de San Jerónimo afirmando que "si no arriesgas no triunfas", por lo que trató de sorprender a sus rivales directos.



"Era una bajada muy rápida y había que intentarlo. Me dijeron que Herrero se salió de una curva a falta de 7 kilómetros, pero si no arriesgas no triunfas. Lo intenté por si se quedaba alguien por detrás. Siempre puede haber un despiste, un pinchazo o algo por el estilo", señaló el líder del Euskaltel Euskadi.



"Samu" volvió a recordar que aún falta una semana de Vuelta y que conviene mantener la concentración en todo momento.



"Al final mandan las fuerzas y si te pruebas y respondes tiras para adelante. Hay que ir día a día, porque cada etapa es una nueva aventura y es necesario estar siempre atento", aseguró.



Boom:"Ahora en el Mundial tendré que ayudar a Gesink"



El holandés se mostró satisfecho con su estreno en una de las grandes, pero recordó que "ahora en el Mundial tendré que ayudar a Gesink", su compatriota que ocupa el segundo puesto de la general a medio minuto de Alejandro Valverde.



"En Assen intenté conseguir un buen resultado y no lo logré, por eso estaba disgustado. Después empecé a encontrarme bien y hoy he tenido la fuerte de coger la fuga buena. Al ser la primera carrera grande la victoria es importante y especial para mi. Ahora disputaré la contrarreloj y luego no sé la estrategia del seleccionador para la prueba en ruta. Si corro, trabajaré para Gesink", señaló Boom en la línea de meta.



El joven holandés, de 23 años, sacó tajada de la escapada buena de la jornada que protagonizaron 13 corredores. El segundo y último puerto de la etapa, fue el escenario del ataque del campeón del mundo de ciclocross en 2008.



"Cuando pasamos por Córdoba por primera antes del ascenso al Alto de San Jerónimo los 4 en fuga intentamos sacar ventaja a lo demás. Luego ataqué para empezar con ventaja el puerto, cogí mi ritmo, solté a los rivales y después di el cien por ciento hasta meta", explicó.



Procedente del "ciclismo en barro, ahora el objetivo de Boom es destacar en las pruebas grandes y en las clásicas.



"En el futuro me gustaría correr una grande todos los años, pero lo quiero intentar en clásicas. Trataré de hacer un buen inicio de cada año en las clásicas, pero no sé qué resultados tendré en recorridos largos".