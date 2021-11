El francés Florent Sinama Pongolle, delantero del Atlético de Madrid, aseguró que, ya que, según destacó, la plantilla tiene "confianza" en su "trabajo"."No estamos preocupados, porque, tenemos que seguir con la cabeza arriba y creer en nuestra capacidad. Creo que eso es lo más importante dentro de un grupo", afirmó hoy en rueda de prensa, unas horas después del empate de ayer en casa contra el Racing de Santander (1-1) El Atlético sólo ha sumado un punto en dos jornadas. "En el fútbol las cosas pueden cambiar muy rápido. Ahora podemos tener una diferencia de puntos con el primero, pero eso lo podemos salvar en pocos partidos. Hemos perdido algunos puntos, pero la Liga es muy larga y el balance hay que hacerlo al final", recordó.Y defendió el nivel del equipo: ". De nada sirve tener una plantilla muy larga con jugadores que no pueden afrontar los compromisos que requiere el equipo. El entrenador cuenta con todos y todos estamos preparados para salir cuando se nos necesite"."Cada uno tiene que aprovechar su oportunidad y estar preparado para cuando el entrenador lo requiera. Para ello, tenemos que estar todos al cien por cien y trabajar con alegría.", avanzó Sinama, que, en cualquier caso, admitió que fue una "pena" no ganar ayer al Racing (1-1)."Todo el mundo estaba muy ilusionado. Empezamos bien el partido, marcamos un gol y al poco tiempo nos empataron. En ese momento,. Es una pena no haber logrado la victoria, porque nos habría dado mucha confianza para los partidos que vienen ahora", explicó."Ahora viene una racha de partidos donde tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Tenemos poco tiempo para pensar entre partido y partido, pero sí para competir. El próximo martes vamos a jugar un encuentro muy importante ante el Apoel y queremos hacerlo bien", continuó."La Liga de Campeones es otra competición muy diferente a la Liga. El año pasado fuimos eliminados sin perder un solo partido. Y la Liga es una competición larga y en la que las cosas pueden cambiar mucho.", valoró Sinama, que quiere "demostrar" que también puede jugar como interior derecho.