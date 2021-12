Renault lleva a los Piquet a los tribunales

La guerra entre Renault y los Piquet, padre e hijo, la escudería está siendo investigada por la FIA por el presunto amaño del GP de Singapur de 2008 - y ya ha alcanzado la vía penal.El equipo de Fernando Alonso ha anunciado que llevará a los Piquet a los tribunales por, obligando a salir al coche de seguridad, para favorecer la victoria del piloto español."El equipo ING Renault y su director deportivo Flavio Briatore personalmente, desean comunicar que han comenzado acciones judiciales por vía criminal en Francia contra Nelson Piquet Junior y Nelson Piquet Senior", señala la escudería francesa en un comunicado Además, el equipo de Fernando Alonso confirmó que acudirá a la reunión del 21 de septiembre del Consejo Mundial del Motor que investiga este caso y que "responderá a las acusaciones" realizadas por su ex piloto, y advirtió que "no ha hecho comentarios durante la primera investigación llevada a cabo por la FIA".Renault, que presentó la querella en París y, acusa al tricampeón del mundo y a su hijopara que 'Nelsinho' pilotase el 'R29' "lo que resta de temporada".El propio Briatore, que está en Monza, donde se disputa el GP de Italia este fin de semana, se ha dirigido a Nelsinho Piquet a través de la web de la revista 'Autosport', donde asegura sin ambages que el ex piloto de Renault "miente escandalosamente" "Estoy muy impactado al conocer que amenazan con hacer una declaración ante la FIA como medio de presión para obtener de Renault, a cambio de su silencio, un cambio en el acuerdo alcanzado con Nelsinho tras el GP de Hungría, sin atender a la opción de interrupción del contrato que decidimos al término de la carrera en Nurburgring", se ha dirigido Briatore a Nelson Piquet júnior en una carta publicada en 'Autosport'.Y se dirige también al padre de Nelsinho, el ex piloto Nelson Piquet: "Puede imaginar fácilmente que no voy a aceptar sus declaraciones, según las cuales la escudería Renault, su hijo y yo mismo habríamos participado en una especie de conspiración que no sólo tendría como resultado un accidente durante la carrera, sino que habría puesto en peligro la seguridad de todos los participantes en el Gran Premio sólo para que Fernando Alonso pudiera obtener una ventaja en la carrera"."No deseo que esto degenere. Interpeto su actitud a partir de la decepción y la pena que debe sentir por los resultados que ha obtenido Nelsinho en la F1", remata Briatore con sarcasmo.Según informaron los medios italianos, Nelsinho Piquet reconoció el pasado 30 de julio ante la Federación Internacional del Automovil (FIA) que, donde no había grúas que permitieran despejar de forma rápida la pista". Piquet apunta directamente al patrón del equipo, Flavio Briatore, y al director técnico, Pat Symonds.Para justificar su actuación, Piquet declaró que, puesto que Briatore retrasaba los plazos para renovar su contrato y que le había dicho que si cumplía con la petición finalmente habrían firmado el contrato.Por su parte, Renault defenderá otra versión: existió dicha reunión, pero fue el propio piloto brasileño el que se ofreció para estrellar su monoplaza sin que nadie del equipo se lo pidiera.