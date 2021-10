El ciclista español Samuel Sánchez (Euskaltel) se mostró "fastidiado" tras la pérdida de 18 segundos en la segunda etapa de la Vuelta a España , disputada entre las localidades holandesas de Assen y Emmen y sobre 202 kilómetros, y a pesar de tenerla "prevista" como una de las jornadas "complicadas"."La segunda etapa la teníamos marcada en el calendario como unade esta zona de Holanda, a las que no estamos muy habituados. Estaba salvando el día sin contratiempos y lo hemos fastidiado a falta de tres para meta, cuando el pelotón se ha estirado y nos hemos cortado", indicó.El asturianojunto a otros favoritos para la victoria final en Madrid, el kazajo Alexander Vinokourov (Astana), el italiano Damiano Cunego (Lampre) o los hermanos Schleck (Saxo Bank), mientras que otros como Alejandro Valverde (Caisse D'Epargne) o Ivan Basso (Liquigas), superaron la jornada sin incidentes."La gente iba muy castigada después de 200 kilómetros, de un día con mucha tensión. Ha habido una caída y me he quedado cortado, ha sido imposible reaccionar. He perdido 18 segundos, que siempre son valiosos", señaló.Alejandro Valverde (Caisse D'Epargne) se mostró aliviado al "salvar el día" tras la segunda etapa de la Vuelta. "Hoy lo único que había que hacer era estar muy atento durante toda la etapa para evitar las caídas. Lo hemos conseguido. Hemos podido salvar el día, que era el objetivo de esta jornada, llena de carreteras peligrosísimas y de cruces y rotondas cerradas, que nos obligaron a meternos en los carriles de bicis", afirmó.Además, el murciano, calificó como una "buena noticia" el tiempo perdido por sus principales rivales. "La otra buena noticia del día es que el pelotón se cortó en el final que. Considerando las dificultades que nos esperan en esta Vuelta esos segundos no son muchos pero está claro que todo lo que se puede ganar está el bienvenido", dijo.