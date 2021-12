Valverde, el favorito de la Vuelta

Decir Eddy Merckx en el mundo del ciclismo son palabras mayores, por lo tanto, si el campeón belga define al murciano Alejandro Valverde como "el mejor corredor de clásicas del mundo", por algo será.



De casta le viene al galgo y Alejandro Valverde lleva la bicicleta en los genes. La familia Valverde ha sido siempre una familia de ciclistas ya que su padre corrió como amateur, así como también su hermano Juan Francisco.



Antes de pasar a profesional, "El Imbatido" (como se le conocía de pequeño, ahora se le conoce con el apodo de "Balaverde") consiguió numerosos éxitos importantes tanto en ruta como en pista: Campeón de España de Velocidad, de Persecución Individual y de Persecución Olímpica en pista, conseguidos con los juveniles, y Campeón de España en la prueba de fondo en carretera y la medalla de bronce que consiguió en los Juegos del Mediterráneo en 2001 en Túnez.



El salto de amateur a profesionales implicaba el cambio de equipo. Alejandro pasó de correr en el equipo amateur de Banesto en Navarra a fichar por el equipo amateur de Kelme. Debuta como profesional en el año 2002 en las filas del equipo Kelme-Costa Blanca.



"Balaverde" no tardó en aparecer en el firmamento de las estrellas y en 2003, después de haber conseguido dos victorias de etapa, terminó tercero en su primera Vuelta a España. Ese mismo año ganó la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de Fondo en carretera, disputada en Hamilton (Canadá), acompañando a Astarloza en lo más alto del podio.



En 2004, ganó trece carreras y a principios de 2005 fichó por el equipo Illes Balears-Caisse d'Epargne, entonces dirigido por José Miguel Echávarri.

En 2005, disputó su primer Tour de Francia, donde impresionó a todos los especialistas, incluso a Lance Armstrong, por ganarle en la primera etapa de montaña disputada en los Alpes con meta en Courchevel. El murciano tuvo que abandonar después el Tour al resentirse de un golpe en la rodilla sufrido en la contrarreloj por equipos.



A final de temporada, consiguió una nueva medalla de plata en el Mundial de fondo en carretera disputado en Madrid.



2006 fue un año excepcional, ya que Alejandro ganó en la misma semana dos de las clásicas más importantes del calendario internacional: la Flecha Valona (el primer español en imponerse) y la Lieja-Bastogne-Lieja.



Después de que una caída, ocurrida en la 4ª etapa del Tour de Francia, le forzó a abandonar, -se fracturó la clavícula derecha-, en septiembre, se clasificó el segundo de la Vuelta a España. Y unos días más tarde, en el Mundial de Salzburgo, consiguió otra medalla, esta vez la de bronce. A final de temporada se anotó la clasificación final del UCI ProTour, por ser el corredor más regular de la temporada.



El año 2007 empezó muy bien para el murciano, con las victorias absolutas de la Vuelta a la Comunidad Valenciana y la Vuelta a Murcia. Tras finalizar sexto en la clasificación general del Tour de Francia 2007 demostrando que le falta algo de fondo para aguantar las tres semanas de una prueba tan dura, no disputó la Vuelta a España.



De cara al Mundial de ciclismo 2007, celebrado en Stuttgart, la Unión Ciclista Internacional (UCI) intentó impedir la participación de Valverde alegando su presunta implicación en la Operación Puerto, a pesar de no existir indicios legales que lo demostraran. La UCI declaró que "era conveniente la exclusión del ciclista por la reputación de la prueba". El corredor recurrió al Tribunal Arbitral del Deporte, el TAS certificó la ausencia de pruebas acusatorias contra Valverde, y su derecho a participar en cualquier competición de la UCI, incluyendo los Mundiales de Stuttgart. A pesar de la polémica, Valverde no tuvo demasiada suerte en un Mundial que volvió a ganar Paolo Bettini por segundo año consecutivo.



Y sin duda alguna, a pesar de no concretar su sueño de terminar el Tour en el podio de París, 2008 fue el año más exitoso de la carrera de Alejandro. Después de ganar la Vuelta a Murcia, y el Paris-Camembert, se anotó por segunda vez la Lieja-Bastogne-Lieja, antes de demostrar su clase en el Dauphiné Libéré donde consiguió dos etapas y la clasificación general final al "más puro estilo Miguel Induráin".



Ganó la primera etapa del Tour, lo que le permitió vestirse de amarillo, pero la mala suerte se hizo presente de nuevo y en la cuarta etapa Alejandro fue víctima de una caída.



En agosto se anotó la Clásica de San Sebastián y un poco más tarde y por segunda vez, la clasificación general del UCI ProTour. En la Vuelta a España 2008, ganó una etapa y destacó en el ascenso al Angliru donde coronó segundo, sólo por detrás de Alberto Contador.



Este año 2009, Valverde decidió cambiar su preparación y correr en menos carreras durante la primavera para llegar mejor al Tour de Francia y ganar por fin la clasificación general, su sueño.



Se tuvo que conformar con ver el Tour por TVE a pesar de haberlo preparado "mejor que nunca" y no correrlo por culpa de 80 kilómetros que transcurrían por

suelo italiano. "Lo pasó mal viendo la contrarreloj de Mónaco. Veía que era un recorrido bueno para él", aseguró el director de su equipo, Eusebio Unzúe. "Se había centrado en el Tour como nunca, creo que venía mejor preparado que nunca", llegó a afirmar.



El 9 de agosto de 2009, Alejandro Valverde se proclamó ganador en la general de la Vuelta a Burgos por segunda vez en su carrera deportiva y con las vistas puestas en la Vuelta: "Seguiré trabajando mucho para llegar al cien por cien a Assen el próximo día 29 de Agosto e intentar conseguir mi primera victoria en una gran vuelta de tres semanas", afirmó.