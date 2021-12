Aguilar "Hay que felicitar a Serbia"

Iván Pérez: "He de decidir si continúo o no en el equipo"

El entrenador del equipo español masculino de waterpolo felicitó a sus jugadores por haber llegado a la final del Mundial de Natación de Roma. "Hemos jugado bien, pero hemos perdido. Solo puedo felicitar a mis jugadores y a Serbia, por el gran torneo que ha hecho".



"Creo que el equipo ha avanzado respecto a Melbourne 2007. En ese Mundial conseguimos el bronce, en Roma hemos logrado la plata, ahora solo nos falta alcanzar el oro. El equipo está en una buena línea de trabajo y seguro que llegamos con muy buen nivel a los Juegos de Londres 2012 ".



El entrenador de España recordó lo difícil que es alcanzar una final en un Mundial, idea que recalcó su homólogo croata, Ratko Rudic, "Hay que tener en cuenta que cada vez es más difícil alcanzar las medallas porque existen más equipos competitivos, como Australia que me ha sorprendido por su juego".





Iván Pérez, ni confirma ni desmiente su continuidad



El jugador más veterano de la selección española, Iván Pérez, manifestó no haber decidido si continuará o no con el equipo. Pérez, de 38 años, era el único integrante del equipo que pervivía de la generación de Manuel Estiarte, que había conquistado el oro en los Mundiales de Perth y Fukuoka.



"Ya habrá tiempo para decidir si sigo jugando o no", manifestó el jugador español.