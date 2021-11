Massa sufre una lesión en el nervio óptico

El piloto brasileño de Ferrari, Felipe Massa, que está "grave, pero no crítico, sufre una leve lesión en el nervio óptico izquierdo, según informó el médico Robert Veres, uno de los galenos del equipo médico que está tratando al carioca en el hospital AEK de Budapest.



Sin embargo, Veres explicó que no se sabrá cuál es el alcance de la lesión hasta que Massa no pueda abrir completamente los ojos. "Estoy seguro de que sufre una lesión, pero no sabemos el alcance de los daños", apuntó sobre el golpe que sufrió el carioca en la parte izquierda de su cara durante la Q2 del Gran Premio de Hungría.



Por otro lado, el galeno ya había asegurado que el estado de Massa es "grave, pero no crítico", que explicaron que ahora mismo su vida no corre peligro, aunque no descartaron posibles futuras complicaciones.



"Podemos decir que se han superado las condiciones de la inminente amenaza de muerte, pero una complicación podría hacer que llegara de nuevo. Ahora mismo está en estado grave, pero no crítico, está estable", explicó el doctor Robert Veres.



Cabe recordar que Felipe Massa ya podía comunicarse esta mañana "activamente" y que había recuperado el movimiento de pies y manos, una buena señal de su mejoría, dentro de la gravedad.



Por su parte, el presidente del Ferrari, Luca di Montezemolo, que visitó al brasileño aseguró que antes de considerar su posible sustituto la "prioridad es la recuperación de Felipe".



"Es un miembro muy importante de la familia Ferrari, no sólo del equipo y nuestra primera prioridad es ver cómo está y después veremos y pensaremos sin presión. Será entonces cuando tomaremos una decisión, y si tuviéramos que tomar una decisión será buena", expresó.