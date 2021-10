Briatore no excluye que Alonso vaya a Ferrari

El italiano Flavio Briatore, director del equipo Renault, no excluye que el piloto español Fernando Alonso pueda correr el año próximo con Ferrari, aunque cree que este asunto "es una telenovela que dura ya demasiado".En una entrevista publicada por el diario deportivo "Corriere dello Sport" , Briatore no excluye la marcha de Alonso a Ferarri aunque precisa: "antes o después un reloj parado tiene razón. Sucede dos veces al día".De este modo, el director de Renault quiso responder a las conjeturas y rumores que desde hace unos meses apuntan, cada vez con más insistencia, un posible salto del español a la escudería italiana.Por otro lado, Briatore manifestó su deseo de que en el mundial de la Fórmula 1 los equipos pudieran disponer de un tercer monoplaza y apuntó a esa posibilidad como una propuesta mejor que la de admitir a tres nuevos equipos en la competición.sin ningún coste, o con un coste muy bajo", dijo Briatore, quien agregó: "mucho mejor un tercer coche que admitir a tres nuevos equipos, que quizá tienen que abandonar el mundial a mediados de año por falta de financiación".Sobre la nueva Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Briatore indicó que espera "transparencia, un no protagonismo, y que quien sea el nuevo presidente sea legalista". "Sé que parece una petición obvia pero últimamente no ha sido así", concluyó Briatore.