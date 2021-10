Alguersuari: "Estoy muy contento"

El piloto español Jaime Alguersuari (Toro Rosso) se ha mostrado muy "satisfecho" con su actuaciónen su debut en unos entrenamientos oficiales de Fórmula 1 en el Gran Premio de Hungría, pese a no haber sido capaz de pasar de la Q1, ya que su monoplaza sufrió una avería en los últimos giros de la sesión.



El nuevo piloto de Toro Rosso no ha pasado el corte de la Q1 en su debut en unos entrenamientos oficiales en Fórmula 1, tras terminar vigésimo, con un tiempo de 1:22:359, en la calificación del Gran Premio de Hungría.



"Hemos tenido un problema técnico del motor. Han cerrado el contacto eléctrico y no he podido hacer mi última vuelta. Hay que estar contentos, porque para ser mi primer entrenamiento no me esperaba estar tan adelante", apuntó el barcelonés.



Alguersuari, de 19 años, comentó las zonas por las que más cómodo se sintió en el circuito. "Me sentía mejor con el coche en la parte rápida. Hemos tenido el problema, pero estoy muy contento, porque no hemos cometido ningún error y esperamos si podemos terminar mañana la carrera", concluyó.