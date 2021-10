Peppe, el "DJ" de la sincronizada

Su figura, grande y oronda, desentona con las sílfides que circulan por la piscina de natación sincronizada del Foro Itálico. Sin embargo, su participación es fundamental para que estas nadadoras ejecuten con precisión milimétrica sus coreografías.



Él es Giusseppe (Peppe) Di Prima, un veterano técnico de sonido de la región de Liguria, encargado de poner la música con la que bailan y se ejercitan las acróbatas del agua. "Hace 20 años que me dedico a esto. Me gusta, he cubierto los últimos tres juegos olímpicos y disfruto con lo que hago", afirma.



Lo que peor lleva es el calor, inaguantable por momentos "En Roma hay mucha humedad y estamos a más de 40 grados. Además, el hecho de tener una piscina al lado hace que la sensación sea aún más sofocante".



Son gajes del oficio, reconoce este trotamundos de la sincronizada que recuerda como en Atenas 2004 durmió en la piscina durante el transcurso de los Juegos: "Sólo tenía cinco horas para dormir y como el hotel me quedaba a una hora, decidí quedarme a dormir en la psicina", recurda Peppe.



Su jornada, en este Mundial de Natación de Roma, empieza a las 6:30 horas y termina a las 23 horas. Pese al cansancio, Peppe asegura controlar su trabajo sin problema. "En total tengo unos 450 cd¿s, que corresponden a los 41 países que participan en alguna de las siete modalidades de natación sincronizada que se disputan en el Mundial"





Un error de sonido obligó a España a repetir el ejercicio



En la primera jornada de competición, España debutaba en la rutina técnica por equipos. En la fase preliminar, las chicas de Anna Tarrés tuvieron que suspender su ejercicio por un problema de sonido.



"Lo que pasó fue que el nivel de entrada del disco estaba muy alto y eso provocó que los altavoces que están instalados debajo de la piscina se interrumpieran para no estropearse" afirma Peppe que con unos auriculares controla el sonido subacuático de los seis altavoces instalados en el fondo de la piscina.



"Fue un problema técnico, no vayas a creer que me lleve mal con España", comenta irónicamente Giuseppe que afirma sentir simpatía y admiración por las españolas. "Su carácter mediterráneo, como el mío, hace que me entienda muy bien con ellas y con Anna Tarrés".



"Aquí en la piscina pongo mucha música clásica, pero en casa escucho Genesis", la mítica banda rockera capitaneada por Phil Collins. Quizás por eso, sienta especial interés por las coreografías españolas. "España es el equipo que más cambia sus coreografías y eso tiene mucho mérito" afirma.



"Si pudiera escoger una canción para Gemma sería alguna muy pasional, porque ella es muy expresiva".