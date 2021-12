El ataque de Contador, Â¿acierto o error?

Alberto Contador está muy cerca de coronarse por segunda vez 'rey' de la ronda gala, tras la escapada de ayer junto a los dos hermanos Schleck dio un golpe casi definitivo a la carrea, pero las controversias no han parado de surgir debido a la estrategia que empleó el de Pinto.De hecho tras la carrera Armstrong prefirió 'morderse la lengua' cuando fue preguntado por la decisión de su compañero de equipo.A falta de seis kilómetros para coronar el Col de Romme, Contador lanzó un ataque sobre los Schleck, pero tras distanciarse unos metros y probar decidió seguir junto a Frank y Andy."He atacado y los hermanos Schleck estaban muy fuertes, me ha sorprendido. He parado para ver si Andreas podía entrar, miraba para atrás para ver si podía entrar en nuestro grupo. Pero le ha venido un bajón grande y no ha podido entrar. Estoy bastante triste por ello", comentó el de Pinto mostrando su malestar y arrepentimiento por su decisión en carrera.El Astana pasó en apenas unos minutos de tener a tres corredores en el podio y un Tour redondo a tener sólo a uno, Alberto Contador. En el equipo kazako no deben estar muy contentos, pero hay que decir a favor del madrileño dos cosas.La primera es que desde el comienzo del Tour el Astana no facilitó, el gran beneficiado de la estrategia planteada siempre ha sido Armstrong, aunque de cara al público, Bruyneel nombrará a jefe de filas a Alberto Contador, por lo tanto el de pinto no debe nada al equipo.La segunda es que el campeón español ha demostrado que a pesar de tener todo en contra ha sabido ser el mejor y ha dado una lección a todo el Astana, empezando por 'Armstrong y terminando por Armstrong'.Faltan cuatro etapas, contando con la contrarreloj de hoy, a Contador le quedan cuatro días para subirse a lo más alto en los Campos Elíseos de París, salvo catástrofe.La gran duda es si algún corredor más del Astana podrá estar en el podio junto al madrileño. Armstrong es la gran esperanza, siempre y cuando realice una buena 'crono'. El americano aún no da por perdio el Tour y ha declrado que ' todavía puede dar la sorpresa'