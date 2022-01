Armstrong: "¿El ataque de Contador? Prefiero morderme la lengua"

El estadounidense Lance Armstrong, que ha pasado del segundo al cuarto puesto de la general en la etapa reina de los Alpes, ha respondido al ser preguntado por el ataque de Alberto Contador en La Colombiére que prefiere morderse "la lengua".



"¿El ataque de Contador a cinco kilómetros de la cima de la Colombiére? En esos momentos yo estaba con Wiggins y Vande Velde , no me lo esperaba y prefiero morderme morderme la lengua", ha señalado Armstrong.



El corredor texano, que entró en meta a 2.18 del trío formado por los hermanos Schleck y Alberto Contador, no tira la toalla respecto a sus aspiraciones en el Tour. El ataque que lanzó el madrileño ha perjudicado a los intereses del tejano, que ve como se le complica subir al podio de la ronda gala.



"Ya veremos qué sucede en la contrarreloj de este jueves, pero además queda la subida al Ventoux, donde puedo estar mejor e ir más rápido. Quiero llegar al podio del Tour de Francia", señaló Armstrong.



El siete veces vencedor del Tour de Francia explicó que en el ascenso al Col de Rommne no pudo responder al ataque de Andy Schleck. "Preferí ser conservador y regular el ritmo. Lo más importante era controlar a Wiggins, que iba conmigo". explicó.