El Barça, el último en hacer los deberes

Pasan los días y el Barça sigue sin hacer fichajes; de hecho, es el único club de Primera que no ha formalizado ninguna contratación para la próxima temporada. Desde la cómoda atalaya del triplete, puede permitirse cierta comodidad, pero es seguro que el mejor club de 2008 no se dormirá.



Comienza una semana clave para la concreción de fichajes por parte del Barça, en concreto los de David Villa y Filipe Luis, así como para definir el futuro de Samuel Eto'o, descartado por el Manchester City y con posibilidades de firmar por el United de Alex Ferguson.



A una semana del inicio de su pretemporada (20 de julio), el Barça no ha cerrado ninguna operación, aunque desde el club, tal y como ha dejado entrever el vicepresidente deportivo, Rafael Yuste, todo está controlado. "Se están haciendo las cosas con mucha tranquilidad", ha dicho.



Los protagonistas son David Villa, Filipe Luis y Samuel Eto'o. El delantero asturiano viene protagonizando, con permiso de Eto'o, el serial del verano.



Villa, pretendido por el Real Madrid, por el Barcelona, por el Chelsea, declarado en un primer momento intransferible por el Valencia, se reunirá durante la próxima semana con el presidente del equipo valencianista, Manuel Llorente, para aclarar la situación.



También en los próximos días tiene que aclararse de una vez por todas el futuro de Samuel Eto'o. Descartado por Pep Guardiola a principios de la pasada temporada, el mismo día que el técnico situó fuera del equipo a Ronaldinho y a Deco, el camerunés se quedó contra todo pronóstico y se convirtió en uno de los jugadores más determinantes del equipo.



Pero Eto'o, molesto por el trato recibido últimamente desde el club que le ha hecho una oferta de renovación que considera a la baja, podría enfilar el camino de Manchester, pero en este caso para recalar en las filas del United, que tiene dinero fresco y un hueco en su delantera tras la baja de Cristiano Ronaldo.



El tercer caso, el del lateral zurdo Filipe Luis, parecía el de más fácil solución, pero tampoco se ha concretado. El presidente del Deportivo, Augusto César Lendoiro, un duro negociador, ha denunciado que el Barça ha rebajado la oferta inicial por el jugador, una operación cifrada en torno a los 10 millones de euros.



Al margen de reforzar la delantera y el lateral izquierdo, Pep Guardiola solicitó completar el equipo con un central y un centrocampista. Para la primera posición, el jugador mejor situado es Henrique Adriano Buss, fichado la pasada temporada procedente del Palmeiras y que ha jugado como cedido en el Bayer Leverkusen.