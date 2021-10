Alonso no piensa todavía en Ferrari

El español Fernando Alonso (Renault), dos veces campeón del mundo de Fórmula Uno, señaló en Nürburgring, escenario este fin de semana del Gran Premio de Alemania, que su sueño no es ir algún día a la escudería Ferrari, sino estar en el equipo que le permita disponer del coche más rápido.



A la pregunta de si ir algún día a Ferrari es para él, como para otros muchos pilotos, un sueño, Alonso respondió con un "no", aunque matizó que su deseo siempre es "estar en el coche que más corra, en el coche que te permita ganar".



"En 2005 y 2006 el sueño de cualquier piloto y el mío era estar en Renault porque disponía del coche que dominaba el campeonato. Lo cierto es que en las últimas diez temporadas Renault ha ganado dos veces el título de Constructores y Ferrari, ocho. Y por esto Ferrari es la opción que todo el mundo tiene en mente, por los éxitos conseguidos en la última década", señaló el español.



"Pero hasta que llegó Michael Schumacher, Ferrari llevaba veinte y pico años sin ganar, y en los años noventa la gente quería ir a McLaren o a Williams. Lo que quieres es ir allí adonde tengan el mejor coche", explicó el asturiano, que aseguro no tener "nada" que comentar sobre las noticias que lo colocan en el 2010 como piloto de Ferrari.



Alonso aseguró que no sabe la repercusión que podría tener en España un posible paso a Ferrari: "No lo sé. No soy adivino. Hay que ver la carrera del domingo aquí en Alemania, ver este campeonato... y lo que pase en el futuro es difícil de imaginar".



Sobre el piloto finlandés Kimi Raikkonen, actual piloto de Ferrari y quien se apunta, por su pobre rendimiento, como el piloto al que Alonso sustituiría en la 'Scuderia' desde el 2010, el español afirmó: "Yo creo que no ha cambiado mucho. Sigue siendo el mismo Kimi que hemos visto en la Fórmula Uno. Y en los karts también. Es un piloto rapidísimo y uno de los mayores talentos contra los que he competido. He competido contra pocos talentos así. Es capaz de ir rapidísimo y es muy difícil de batir".



"Lo que pasa es que el año pasado empezó liderando el Mundial; luego, por alguna circunstancia, perdió un poco de comba y el título se lo jugaron entre (el británico Lewis) Hamilton y (el brasileño Felipe) Massa. Y este año ahí está. Hace unas carreras mejores y otras peores, como ha hecho también Felipe, como he hecho yo y como hace todo el mundo. Cuando un coche no va a la perfección y no puedes luchar por la victoria hay veces que te sale mejor y otras peor. No he visto ningún cambio grande en Kimi. Sigue siendo un piloto muy, muy bueno", señaló Alonso.



Aún sin podio



El piloto español también se refirió a la actual temporada, en la que, tras las ocho primeras carreras, aún no ha conseguido subir al podio, y aseguró que daría dinero por que este año se repitiera la segunda mitad del campeonato que vivió en el 2008, cuando tras un flojo comienzo logró dos victorias en la recta final.



"Sí (daría dinero). Para qué mentir. Llegamos (a la segunda parte del Mundial) en una posición parecida a la del año pasado, con una primera parte de la temporada regular en la que las cosas no han salido bien. En algunas carreras optábamos a estar entre los seis o cinco primeros y en otras estuvimos fuera de los puntos por méritos propios porque no conseguimos ir rápidos", dijo.



"Llegamos a la mitad del campeonato sin estar contentos por cómo ha salido hasta ahora, pero con las ganas y la ilusión intactas. Y la esperanza de que pase algo similar a lo del año pasado,aunque sabemos que va a ser difícil. Hay que recuperar mucho terreno, pero no vamos a tirar la toalla. Esperemos que en alguna carrera de las que quedan podamos optar a algo importante y acercarnos un poquito a los puestos de cabeza", afirmó Alonso.



El piloto de Renault no cree que, por diversas circunstancias, le haya faltado un poco de suerte en las últimas tres temporadas: "No tengo ninguna queja. La verdad es que no pude luchar por el Mundial el año pasado y tampoco puedo hacerlo éste. En McLaren (2007) sí que lo hice hasta la última carrera. Así que dos años sin coche para luchar por el Mundial no es un mal bagaje".



Y añadió: "Hay pilotos buenísimos, como (los italianos Giancarlo) Fisichella o (Jarno) Trulli, que los han ganado todo en el karting y en las categorías inferiores y quizás no han tenido ningún año en su poder un coche para ganar el Mundial. Que no lo haya tenido yo dos años supone que no tengo ninguna queja en cuanto a suerte en mi carrera. Tengo 27 años; a ver si dentro de siete u ocho puedo seguir diciendo lo mismo".



A la pregunta de si cree que este año podría estar más arriba si no se hubiera cambiado el reglamento, Fernando Alonso afirmó: "No. Y creo que encima el cambio era bueno para nosotros porque al empezar todos desde cero dependíamos de nuestra habilidad para hacer un coche bueno. Y no fue posible. Otros hicieron mejor el trabajo y nada más. Hay que mejorar".



Sobre el Gran Premio de Alemania, que se disputa este fin de semana, y las mejoras que tendrá su coche, el español dijo que éstas son "relativamente importantes". "Más de lo que han sido en los últimos grandes premios, en los que nos quedamos un poco atrás".



"Tenemos otra evolución del alerón delantero, unos tapacubos nuevos delante y detrás y una tapa de motor nueva. Hay que cruzar los dedos porque, según las simulaciones, en las que es difícil acertare, nos aportan dos décimas y media (de mejora por vuelta), y eso sí que nos podría ayudar. Sabemos que los demás equipos también han introducido alguna novedad, pero nosotros estaríamos contentos con esto", concluyó.