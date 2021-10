El finlandés Kimi Raikkonen, campeón del mundo de Fórmula Uno en 2007, salió al paso sobre los rumores que le sitúan el año que viene fuera de su equipo , Ferrari, y señaló en el Nürburgring alemán que su respuesta en este sentido no ha cambiado y recordó de nuevo que tiene un año más de contrato con la 'Scuderia'."Siempre es lo mismo en cada carrera. Me preguntan y siempre digo lo mismo. La respuesta no ha cambiado.. Habría que preguntarle al equipo para ver si dicen algo más, pero yo estoy seguro de que siempre diré lo mismo", señaló el finlandés.Al referirse a su próxima participación en el Rally de Finlandia, puntuable para el Mundial, Raikkonen comentó que lo hace por diversión y porque su equipo se lo permite. "", precisó."Es por diversión y el equipo me deja hacerlo. Además es bueno para ellos porque participo con un Fiat (Punto)", dijo Raikkonen, que restó importancia a la posibilidad de lesionarse a mitad de temporada. "También puedes hacerte daño paseando por la calle", dijo.Pese a todo, Raikkonen subrayó su compromiso con la Fórmula Uno: "Si no estuviese interesado en la Fórmula Uno no estaría aquí. Sigo aquí. Y respecto a lo que sucederá en el futuro... tengo un año más (de contrato) y luego ya veré lo qué sucede".