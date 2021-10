Florentino: "El fichaje de Villa es cuestión de tiempo"

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez ha afirmado que cualquier operación que tengan que llevar a cabo el club blanco y el Valencia sobre la figura de David Villa lo hará "desde el terreno de la amistad y de la cooperación".



Pérez aseguró, en declaraciones a la televisión autonómica 'Canal9', que ambos clubes deben hacer las cosas "con tranquilidad, explicándolas bien y que todo el mundo quede satisfecho", y que, si no se reúnen estas premisas, el presidente blanco aseguró que "no se podrán hacer".



El máximo mandatario blanco recordó que el club madridista y el valencianista tienen "muy buenas relaciones" y aseguró que quiere "seguir teniéndolas". "Este fichaje u otro se hará bajo los principios de la amistad y la cooperación, que sea bueno para todas las partes y que, además, las aficiones lo entiendan", indicó.



Florentino Pérez se dirigió especialmente a la afición del club de Mestalla. "Nunca haremos las cosas desde el enfrentamiento", aseguró. "No es una película de buenos y de malos, es una película de dos entidades prestigiosas, rivales en Liga y capaces, fuera del terreno de juego, de sentarse para llegar a un acuerdo", comentó.



Preguntado sobre la diferencia de precio de jugadores como Cristiano Ronaldo y Kaká con el delantero español, Pérez explicó su teoría. "Cristiano y Kaká han sido 'Balones de Oro' y 'Fifa World Player' y yo los llamo 'jugadores-inversión', tienen una repercusión internacional distinta y hay otros jugadores que no la tienen", indicó Pérez.



"Villa es un excelente jugador, pero tenemos que acomodarlo a nuestro proyecto", prosiguió Florentino, que apela al paso del tiempo para encauzar las negociaciones, hoy suspendidas. "Queda todo el verano por delante. Manuel Llorente tiene muy claro lo que quiere hacer, nosotros también y es cuestión de tiempo", concluyó.