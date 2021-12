Santana: "Federer nunca se fue"

"Rafa debería replantearse los torneos que juega"

Manolo Santana es feliz, entre otras cosas, porquecomo el último campeón que cayó en la primera ronda al año siguiente de lograr el título (1967). Se pone en la situación "inquieta" de Rafael Nadal y señala que Roger Federer nunca se fue, y que ahora se comprobará lo peligroso que es el jugador suizo.Santana comenta que tras su lesión,en la apertura de Wimbledon, al contrario que Federer, y que el español, si no es este año al siguiente, no dejará escapar la oportunidad de ganar el Abierto de EE.UU. y completar también él los cuatro Grandes.¿Qué sintió usted cuando Lleyton Hewitt, vencedor en el 2002, perdió en la primera ronda del 2003 (contra Ivo Karlovic) y borró su nombre en la lista de Wimbledon como el último campeón que fracasó en la siguiente edición, y que pensará de todo esto Nadal?R: "A mí siempre me ha gustado ser el primero en muchas cosas. El primero que ganó Roland Garros, el primero en el Open USA y el primero que ganó en Wimbledon, y, con Pasarell (tras ganar el año anterior). Lo de Rafa es una incógnita porque nos ha sorprendido a todos al haber perdido con Soderling en París tras haberse resentido de una lesión que debe tener desde hace tiempo, y aún no sabemos si va a entrar en el torneo. Pero sé que si no está al cien por cien lo va a pasar muy mal".¿Qué suele pasar por la mente de un campeón de Wimbledon, al abrir la pista Central al año siguiente de su victoria?R: "En aquella pista no se ha vuelto a jugar desde la final del año pasado y va a estar rapidísima, e indudablemente el primer partido siempre habrá dificultades. Todo depende de con quien te toque, si es contra alguien que tiene un buen servicio y una buena volea, aunque hay pocos jugadores así, puedes encontrarte con muchos problemas. A buen seguro que Rafa, entre las dudas que debe tener y las que nos ha generado a todos,, pero como es un gran campeón seguro que va a salir bien".Este año es un Wimbledon diferente, con pista central con posibilidad de cubrirse con un techo. ¿Cómo cree que esto puede influir en el torneo?R: "En los últimos 43 años he ido 42, y no me he perdido casi ni una sola edición. Creo que los ingleses han intentado mantener la esencia de un torneo al aire libre, y lloviese o no, querían que. Pero para bien o para mal, las televisiones y el dinero que mueven, les han convencido por fin y se han resignado a cubrirla para que no ocurra lo que sucedió el año pasado con la final Rafa-Federer, tremenda, larguísima. Con esto se aseguran que llueva o no, la final del torneo se va a disputar".P. Federer gana en Madrid y luego en Roland Garros. ¿Ha vuelto Federer?, ¿es un jugador con nuevas ilusiones?R: "Creo que. Nosotros hemos sido los que hemos intentado apartarle diciendo que no volvería más. Todos los que seguimos el tenis muy de cerca vimos la épica final que jugó contra Rafa en Australia, luego no pasó de semifinales en Indian Wells y Miami, hubo un desastre en Montecarlo, y en Roma llegó donde tenía que llegar. El haber ganado Roland Garros, y haber cumplido ese deseo tan tremendo que llevaba dentro le va a hacer que juegue mucho más relajado que de no haber ganado en París, y eso es un peligro para todos los que estén enfrente de él".Pongámonos en lo peor y que Nadal no pudiera participar en el torneo. ¿Qué significaría esto para Rafa?R: "Si no juega será una gran decepción. Creo que Rafa es un gran campeón pero viene arrastrando una serie de lesiones en tobillos y rodillas. Desde mi punto de vista tendrá quepara no llegar a las grandes citas mermado de facultades. Lo tiene que decidir él con su entrenador y su entorno, pero creo que Rafa no va a jugar con la soltura que ha jugado los tres últimos años en Wimbledon donde no tenía nada que perder. Llegó a dos finales y cedió con Roger en las primeras, y luego a la tercera le ganó. Ahora las cosas han cambiado, es el número uno del mundo y se tiene que acostumbrar a que todos le quieren ganar".De jugar, Nadal llegaría a Wimbledon sin disputar antes un torneo ATP sobre hierba. ¿Cómo puede afectarle esto?.R: "Va a ser difícil porque el año pasado, desde la tierra de París se fue a Londres y ganó (Queen's). Luego se fue a Mallorca a descansar cinco días y volvió con esa confianza de haber ganado París y Queen's.. Espero que no tenga esas dificultades que puede tener cualquier otro jugador que no sea tan campeón como él".Lo de Federer, ganar Roland Garros y reunir los cuatro Grandes, ¿le parece una proeza?.R: "El sabe que con Rafa no lo hubiera ganado, pero sin Rafa ha demostrado que sigue siendo un gran jugador, y aunque ha tenido muchas dificultades ha sabido remontar situaciones adversas. Pero solamente los grandes campeones lo saben hacer. Cuando vio que Rafa no estaría en la final contra él, se lo propuso, lo hizo y lo ganó,, porque había ganado ya los cuatro (Grandes) y además el único que parecía que no podría ganar porque Rafa siempre estaba ahí. Y ahora es cuando viene el peligroso Federer".Nadal también podría reunir los cuatro grandes este año de ganar en Nueva York, ¿le cree capaz de ello?.R: Si no lo hace este año lo va a hacer el próximo o al siguiente. No hay que olvidar que Rafa tiene 23 años y Federer 28, yy a favor de Nadal, que irá madurando cada vez más. Rafa tiene a tres jugadores como son Murray, Del Potro y Djokovic que están ahí y que son sus enemigos más directos para el futuro, porque Federer imagino que en un año o dos se retirará o no jugará con el entusiasmo que ha jugado este año en Roland Garros".