Gallardón: "Los miembros del COI están expectantes y pueden decidirse"

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, considera que los miembros del COI que elegirán la sede de los Juegos de 2016 "están muy abiertos y expectantes" ante las ofertas de las cuatro candidatas, por lo que la presentación de mañana en Lausana "puede ser determinante para conformar el voto".



"Creo con total sinceridad que están muy abiertos y expectantes para ver cómo funciona la presentación. Están en Lausana 93 miembros del COI, prácticamente el pleno, con una libertad total de preguntar, por lo que pienso que lo que ocurra mañana puede ser determinante", dijo Gallardón a EFE en Lausana, tras participar en el ensayo de la presentación de mañana.



Chicago, Tokio, Río de Janeiro y Madrid harán, por ese orden, presentaciones de 45 minutos ante el COI, seguidas de otros tres cuartos de hora de preguntas.



"Incidiremos en un tema que preocupa mucho al COI en este momento de crisis económica. Paradójicamente, al tener el 77% de las instalaciones construidas o con el presupuesto aprobado, la crisis convierte a Madrid en una ciudad con más posibilidades de organizar los Juegos", afirmó el alcalde.



El presidente del COI, el belga Jacques Rogge, afirmó por su parte en conferencia de prensa que la economía "no puede ser todo" en la elección de la sede de los Juegos y dijo que corresponde a los votantes "decidir si es conveniente la rotación" entre continentes.



Tokio y Río de Janeiro inciden en la economía



Las candidaturas de Tokio y Río de Janeiro también incidieron en la pujanza de sus economías para afrontar la organización de los Juegos, aunque el equipo brasileño hizo mayor hincapié en la conveniencia de llevar la cita a una región huérfana de Juegos hasta el momento, Sudamérica, dado que los otros tres países en liza ya los han organizado alguna vez.



Alberto Ruiz-Gallardón avanzó que la presentación será "muy distinta a todo lo que se ha hecho hasta ahora en otras reuniones continentales".



"Introduciremos unas formas nuevas y unos contenidos nuevos que espero que gusten mucho a los miembros del COI", afirmó.



La candidatura no pretende abrumar a los votantes con cifras económicas, sino darles "los detalles fundamentales del presupuesto pendiente, con el cual se completarían los compromisos adquiridos con el COI".



El alcalde madrileño desconoce en qué porcentaje los miembros del COI tienen ya su voto decidido, pero presiente que la presentación del miércoles y el informe de la Comisión de Evaluación que se hará público el 2 de septiembre son los obstáculos más importantes que quedan por salvar, porque incluso el presidente del COI ha afirmado que la lucha entre las cuatro ciudades parece muy cerrada.



"Nosotros también tenemos esa percepción. No pensamos que ninguna ciudad vaya a obtener el 2 de octubre una mayoría absoluta en primera ronda, ni siquiera en la segunda, y que todo se decidirá en la tercera", conluyó.