Figo: "Lo que se ha gastado el Real Madrid en fichajes es vergonzoso"

El ex internacional portugués Luis Figo calificó como "vergonzosas" las cantidades que el Real Madrid, uno de sus antiguos equipos, ha pagado hasta el momento por los fichajes de su compatriota Cristiano Ronaldo o el brasileño Kaká.



"Entiendo que, en tiempos de crisis, la cifra que de momento se ha gastado el Real Madrid en fichajes es vergonzosa, pero el mercado es así, hay gente que compra y hay gente que vende", comentó Figo a la página web del Inter de Milán.



Sobre su hasta ahora compañero Zlatan Ibrahimovic, por el que pugnan varios clubes como el FC Barcelona, aseveró que no le da "consejos" y que "cada uno tiene que escoger lo que más le convenga".



Figo, que el sábado disputó en Ginebra un partido benéfico organizado por la organización que él preside, no descartó la posibilidad de continuar ligado al Inter de Milán.



"Existe la posibilidad de hacer algo con el Inter, lo estudiaré con Moratti y lo haré con mucho gusto", reveló.