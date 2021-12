Alonso: "A ver mañana que tal sale"

Asegura que "las mejoras no han dado resultado"

El español Fernando Alonso (Renault R29), octavo en la clasificación para la parrilla del GP de Turquía, ha subrayado al término de la sesión que las mejoras que han traído para Estambul "no han dado resultado", referidas a cambios en la aerodinámica del coche.



No obstante, se ha congratulado de haber acabado octavo, de haber entrado en la Q3 y de salir en la cuarta línea en la parrilla de la salida. "Otra vez he terminado entre los diez primeros. Ha sido gracias a mucho trabajo, ya que hemos entrado primero en la Q3 con cinco milésimas de ventaja y ahí hemos sido undécimos. Luego habrá que ver cómo llevan el depósito los otros, espero que como mis rivales, porque si hubiera llevado más hubiera sido décimo", ha relatado el piloto.



"El planteamiento para la carrera es de nuevo que nos tocará sufrir y pelear por estar ahí. A ver que tal sale. En Mónaco logramos dos puntos y en Barcelona fui quinto, así que espero este domingo arañar alguno más", ha dicho el asturiano.



Espero que para la próximo carrera, en Silverstone, llevemos algo nuevo y nos dé resultado. Si logramos mejorar, aunque sea media décima, eso nos ayudaría", ha concluido Alonso al término de la sesión clasificatoria.