El piloto español Jorge Lorenzo (Yamaha), seguidor del Barcelona, ha dicho que su equipo y su afición destrozaron al Manchester United tanto dentro como fuera del campo porque su afición animó "muchísimo más" que la inglesa. El líder del Mundial de MotoGP estuvo en el estadio Olímpico de la capital italiana presenciando la final de la Liga de Campeones y después viajó a Mugello, donde el domingo se disputará el Gran Premio de MotoGP.

Sobre el partido, dijo a los periodistas: "Me lo pasé muy bien; llegamos cuatro horas antes y estuve con la gente del Barça y vi el ambiente y el amor que tiene la gente por el Barça, y es una sensación bonita y no solo estar en un palco VIP donde no tienes contacto con el exterior".

Preguntado sobre por qué llevaba una camiseta de Carles Puyol y no de Samuel Eto'o, con el que mantiene una conocida amistad, respondió: "hace tiempo que no tengo mucha relación con Samuel, lo admiro mucho como futbolista, es un 'killer' y tiene mucho carácter, en cambio con Carles, al compartir abogado, tengo más relación. Sigo admirando a Eto'o. Es de los jugadores que más apreció del Barca, pero también me gusta el espíritu de lucha de Puyol".

Sobre el juego de ayer comentó: "sufrimos al principio, porque el Manchester empezó muy fuerte, pero luego tuve claro que ganaríamos porque cuando el Barça la toca es casi imbatible".

También se pronunció sobre el Real Madrid y dijo que él no es antimadridista. "Florentino (Pérez) sería un gran presidente", señaló. Y preguntado si asustaba a los barcelonistas, respondió: "Da un poquito de miedo; es una persona inteligente, desde fuera". "El Barça no suele desprenderse de jugadores importantes", manifestó Lorenzo, que añadió que Luis Figo se fue porque el Barcelona quería que se fuese y que si se fuera algún jugador al Madrid le dolería que se fuese alguno de la cantera como Iniesta.