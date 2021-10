El piloto español Fernando Alonso (Renault) se mostró satisfecho tras la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Mónaco , pese a que se quedó lejos de los mejores, y resaltó que"La jornada del jueves en Mónaco siempre es más importante para los pilotos que para el equipo porque nos ofrece la oportunidad de adaptarnos al circuito y sentirnos cómodos en el coche", señaló Alonso tras ser noveno y undécimo en cada una de las sesiones libres.El asturiano apuntó que habían "acumulado muchas vueltas" y que por ello. "Estoy contento con el coche y creo que somos bastante competitivos", aseguró, pese a estar lejos de los mejores.De todos modos, el bicampeón mundial subrayó que "la sesión de calificación será clave para la carrera". "Nuestra preparación hoy debería ayudarnos a intentar exprimir al máximo el coche el sábado", sentenció.Sobre la conveniencia de realizar la última sesión de clasificación, Alonso dijo: "supongo que por la noche harán todo tipo de simulaciones y mañana sabrán lo que hay que hacer"."Pasará como en la mayor parte de los circuitos.. Y si la Q2 la pasas noveno o décimo, por los pelos, entonces es mejor cargar bastante para asegurarte de que los que salen once o doce no te pongan en apuros", añadió el bicampeón español., pero hemos visto que Ferrari y Mclaren también van bien y nosotros quizá también vamos mejor que en un circuito normal, por eso no vemos quizá ese dominio de Brawn, Red Bull, Toyota y luego los demás. Aquí vemos Brawn, sí, pero Red Bull y Toyota igual van a tener que pelear con Ferrari, con Mclaren y con nosotros, Renault", comentó Fernando Alonso.Por su parte, su compañero de equipo,, recordó que "siempre son necesarias unas cuantas vueltas para habituarte a rodar en las estrechas calles de Mónaco", pero dejó claro que"El coche ha respondido bien hoy y no hemos tenido problemas, lo que nos ha permitido dar muchas vueltas", añadió el piloto brasileño, que comentó que la pista estaba "sucia" por la mañana, aunque fue "mejorando a lo largo del día, como siempre sucede en Mónaco".De todos modos, esas circunstancias habían "dificultado la evaluación de los neumáticos y de los cambios para la puesta a punto", advirtió el sudamericano. "En general creo que estamos a un buen nivel para afrontar lo que queda de fin de semana", concluyó.