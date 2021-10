Lewis Hamilton resucita en Mónaco

El británico Lewis Hamilton (Mclaren), campeón del mundo y vencedor del Gran Premio de Mónaco del pasado año, parece haber resucitado en el Principado con su segundo puesto en la jornada de entrenamientos libres, mientras que Fernando Alonso (Renault) se mantiene estable.



Alonso, noveno en la sesión de la mañana, fue undécimo en la de la tarde, por detrás de su compañero de equipo el brasileño Nelson Piquet y eso indicaba que había tenido problemas, problemas de tráfico en los últimos minutos, que le impidieron mejorar su tiempo.



Cuando montó un segundo juego de neumáticos blandos en los minutos finales, para dar una última tanda de cinco vueltas, giro tras giro se fue encontrando en su camino coches mas lentos que el suyo y eso le impidió escalar posiciones en la clasificación, aunque difícilmente hubiera podido superar el séptimo tiempo



El asturiano es consciente de las limitaciones de su coche y de que un buen resultaría alrededor del quinto puesto, porque a la superioridad manifiesta de los Brawn GP, el brasileño Rubens Barrichello fue el más rápido por la mañana y los Red Bull, hay que sumar la competitividad que están mostrando aquí Mclaren y Ferrari.



Alonso no ha cometido ningún fallo, es decir no ha tocado ningún raíl de seguridad y tampoco ha ido a visitar la iglesia de Santa Devota, la primera curva del circuito, donde han terminado otros.



El Mclaren de Hamilton, que utiliza el KERS como los Ferrari también en esta carrera, parece haber encontrado la competitividad que le ha faltado en otras pruebas y hoy ha estado siempre entre los mas rápidos y se postula como un firme candidato para repetir victoria el domingo.



También Felipe Massa, segundo en la mañana y quinto en la tarde, esta dispuesto a iniciar la recuperación de Ferrari, si el equipo no comete mas errores de aquí al domingo.



Los Red Bull del alemán Sebastian Vettel y del australiano Mark Webber estrenan en este Gran Premio doble difusor, que les debería hacer ir mas rápidos, sin embargo eso, al menos no se ha traducido en la pista.



Teniendo en cuenta que Mónaco es uno de los circuitos menos exigentes del mundial, la mayoría de los equipos han optado por traer motores en su último ciclo y eso ha propiciado que el propulsor de Vettel, en la primera sesión, y el del polaco Robert Kubica (BMW) en la segunda terminaran en una nube de humo.



El viernes la jornada será de descanso para los pilotos de la Fórmula Uno, mientras que sus jefes se reunirán para tratar la difícil situación en la que se encuentran las relaciones entre su asociación (FOTA) y la Federación Internacional del Automóvil (FIA).



El sábado será cuando se disputen la última sesión de entrenamientos libres y la sesión de clasificación, decisiva para la carrera del domingo, para la cual, de momento se espera que la lluvia pueda hacer acto de presencia.