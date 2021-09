La vicepresidenta primera del Gobierno,, ha asegurado que la pitada con la que fue recibido el himno nacional antes del inicio de la final de la Copa del Rey que enfrentó al Barcelona y al Athletic , es unEn la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega también ha expresado su felicitación a los dos equipos que anoche se enfrentaron en el estadio valenciano de Mestalla y ha manifestado su respeto a la decisión de TVE de destituir al jefe de Deportes por no haber emitido en directo la interpretación del himno nacional, abucheado por gran parte del estadio, a la llegada de los Reyes."Siempre he dicho que, porque son ámbitos distintos", ha añadido la vicepresidenta antes de opinar que la Monarquía, tal y como "dicen todas las encuestas", es una de las instituciones "más y mejor valoradas por todos los españoles".De la Vega ha trasladado su felicitación a las aficiones de los dos equipos porque, a su juicio, se manifestaron "con exquisita deportividad a lo largo de los 90 minutos" de juego y que dieron "un ejemplo de deportividad en el campo".No obstante, ha considerado que en un momento dado pueden producirse "" que, "en ningún caso, empaña el sentir claramente mayoritario de respeto de todos los españoles.Ha negado que hubiera habido indicación alguna para que no se trasmitiera en directo el himno, ha reiterado que, ha dado explicaciones públicas y ha tomado decisiones.Por lo tanto, el Gobierno "no tiene nada más que añadir que es un terma que está en el ámbito de la corporación" de RTVE, que es "independiente".El presidente del PP, Mariano Rajoy, se ha mostrado convencido de que "la inmensa mayoría" de los aficionados del Fútbol Club Barcelona y del Atlétic de Bilbao están, "como todos los españoles, con el Rey, la nación y el himno".Rajoy, durante una visita a dos pymes de Vallecas (Madrid), ha sido preguntado por la pitada con la que ayer fue recibido el himno nacional en el estadio de Mestalla, en Valencia, antes del inicio de la final de la Copa del Rey que enfrentó al Barcelona y al Atlétic.A su juicio, "a veces la noticia son unos pocos y," los que ayer hicieron ruido mientras sonaba el himno.Tanto él como su partido, según ha manifestado, creen que "la inmensa mayoría de los españoles, voten lo que voten, están con el Rey, están con España y están con el himno nacional".El senador del PNV Iñaki Anasagastique se produjeron ayer en la final de la Copa del Rey durante la interpretación del himno de España y recordó que, "cuando se celebraba la Copa del Generalísimo, no podía pitar nadie"."El Athletic ha recibido en su tiempo la Copa del Rey Alfonso XIII; la Copa del presidente de la República en tiempo de la República; la Copa del Generalísimo, donde ahí no podía pitar nadie; y ahora la Copa del Rey, es decir", aclaró.En declaraciones a Europa Press, Anasagasti resaltó que al tema de los pitidos "hay que darle la importancia que tiene, ninguna más", y que, a su entender, lo importante es "y "el buen rollo del vasco en Valencia".El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran,, y abogó por respetar los símbolos, recordando que son importantes para millones de ciudadanos de España y también de Cataluña, apuntó."Hay una parte muy importante de Cataluña que también se identifica con esos símbolos", recordó refiriéndose así a la pitada del himno español durante la final de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Athletic de Bilbao.En declaraciones a Onda Cero, subrayó que. "No puedes dejar de alegrarte, entre otras razones, porque hay jugadores catalanes", argumentó Duran, que opinó que es una "paranoia" que alguien sea del Barça y no sea capaz de entender "que si ellos defienden esos colores, por algo será".Sobre los hechos de ayer, alegó que en el campo había un público muy joven, "que se expresa con más inconformismo". Es más, remarcó que el independentismo tiene mayor calado en ese segmento de población, y añadió que un estadio es un lugar "adecuado y son horas de espera".El candidato del PP a las elecciones europeas, Jaime Mayor Oreja, lamentó con "" los silbidos que las aficiones del Athletic de Bilbao y del FC Barcelona profirieron cuando sonaba el himno español en la final de la Copa del Rey."Sin ánimo de exagerar, me produce una enorme tristeza", dijo en respuesta a una de las preguntas que le formularon en el Forum Europa, y destacó que lo siente porque "".Se trata, según él, de un "síntoma" que no le extrañó y que "no hay que dramatizarlo, pero tampoco despreciarlo". "No es lo mismo una afición futbolística que otras representaciones de la sociedad, pero, aunque sea una afición y un partido de fútbol, no deberíamos no darle importancia a lo de ayer", añadió.El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, admitió queque se produjeron ayer en la final de la Copa del Rey durante la interpretación del himno de España pero pidió "respeto, vivir con normalidad y no rasgarse las vestiduras" porque se trató, dijo, de una manifestación de la libertad de expresión.En declaraciones a TVE, Ridao criticó que la cadena pública hizo "un flaco favor" a un hecho "", al no emitir en directo ayer el himno español. "No fue posible por un error humano pero debería haber actuado con más normalidad", remachó.La pitada y los abucheos al himno nacional fueron, a su juicio,y, en definitiva, una "expresión de rechazo" que "hay que respetar". "No hay que mezclar lo deportivo con lo político", añadió, para ilustrar que en Estados Unidos "no se persigue la quema de su bandera.El precandidato a la presidencia del Real Madrid, Florentino Pérez , se refirió a los pitidos al himno nacional español que tuvieron lugar ayer en Mestalla, antes de la disputa de la final de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Athletic Club de Bilbao, indicando quey que esos actos "no van con la cultura de valores de los madridistas"."Los pitos a cualquier himno no me parecen bien, lo digo como lo siento, no sólo lo de ayer,. No va con esa cultura de valores que tenemos los madridistas", aseguró el ex presidente blanco durante la rueda de prensa en la que anunció su intención de presentarse a las próximas elecciones del Real Madrid.