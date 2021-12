Gallardón: "No os vamos a defraudar"

El cierre de una semana crucial para las aspiraciones de Madrid 2016 le correspondía al. Como ya hiciera en la bienvenida, repartió agradecimientos por doquier, incluyendo a los periodistas que cubrieron la visita del COI."Quisiera que mis primeras palabras sean de agradecimiento a vosotros", dijo a los periodistas en la rueda de prensa que siguió a la de. El alcalde incluyó también al Rey, al Gobierno, la Comunidad de Madrid, partidos políticos, empresas, deportistas, voluntarios...No ocultaba su contento, por lo que cabe deducir que el balance que hace sea positivo. "Ha sido una semana intensa , todos la recordaremos con la convicción de que hemos hecho lo que teníamos que hacer".Tampoco se olvidó de "los ciudadanos de Madrid", por el apoyo y el entusiasmo, que cifró en los más de 30.000 voluntarios inscritos hasta el momento. ", vamos a dar lo mejor de nosotros mismos".Gallardón considera que Madrid tiene tres grandes rivales el próximo 2 de octubre, pero no teme ni a la "" ni a la influencia que pueda ejercer Obama sobre los miembros del COI.Sobre lo último, el alcalde confía en el apoyo real en Copenhage (Dinamarca): "La de Madrid será la única candidatura que lleve a un jefe de Estado que es deportista olímpico". Y sobre la primera cuestión se remitió a las palabras de los propios miembros del COI, pero también añadió: "Yo: los Juegos de Pekín fueron la expresión de la cultura asiática, los de Londres lo serán de la anglosajona y la universalización se alcanza con unos Juegos mediterráneos". Aunque ya existen y Almería fue sede.No profundizó demasiado en la inesperada polémica levantada por las palabras del director general de la Agencia Mundial Antidopaje, David Howman, sino que la eludió con un elogio al trabajo de Jaime Lissavetzky y su "enorme liderazgo al frente de la lucha mundial contra el dopaje".La consejera delegada de Madrid 2016 también se sumó a los agradecimientos de Gallardón y anunció que el próximo 17 de junio llevarán a Lausana (Suiza) mucho trabajo hecho, muchos libros y dossieres, además de lasreclamadas por los miembros de la comisión ante aquellas cuestiones que así lo requirieron durante las ponencias."Vamos a incidir en estos meses en lo que llevamos haciendo desde el principio y vamos a trabajar hasta el final para que lleguemos con el mejor espíritu el 2 de octubre a Copenhage", añadió.También ofreció sus impresiones el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, para quien el COI "debe estar ahora un poco preocupado, con la sensación de que esta".El representante de la familia olímpica española no cree que esté asegurada la victoria en la votación final, pero se mostró convencido de que Madrid "va con la mejor candidatura".Todavía no ha ganado Madrid 2016, pero, por si acaso, el alcalde va pensando en qué ocurrirá el 2 de octubre si sale elegida: "Si el COI nos hace ese honor sentiré un profundo agradecimiento; a pesar de que la gente ponga en mí su mirada,". La otra posibilidad "no se contempla".Con el optimismo a flor de piel, no está claro qué es lo que va a mover el sentido del voto de los miembros del COI: "No me puedo meter en la mente de mis colegas", aseguró Samaranch Salisachs. "El primer paso es responder a si el voto es razonable, el resto es".La receta hasta entonces la puso el secretario general del Comité Paralímpico: "Seguir con el mensaje de los Juegos de las personas. Habéis hecho un trabajo muy 'cojonudo'". Gracias.